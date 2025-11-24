Serie A, Torino-Como 1-5: show di Fabregas con doppietta di Addai

LE STATISTICHE

Il Como ha raccolto 21 punti dopo le prime 12 gare stagionali in questo campionato (5V, 6N, 1P) per la la prima volta nella sua storia in Serie A, anche considerando da sempre i tre punti a vittoria.

Il Como ha segnato cinque gol in trasferta in un singolo match di Serie A per la prima volta nella propria storia.

Due dei tre giocatori più giovani con almeno tre reti all'attivo in questa Serie A giocano nel Como e sono andati a segno nel match odierno: Jayden Addai (3G, 26 agosto 2005 - doppietta oggi) e Nico Paz (5G, 8 settembre 2004 - un gol in questa partita); tra di loro Santiago Castro (4G, 18 settembre 2004).

Jayden Addai (20 anni e 90 giorni oggi) è il secondo giocatore straniero più giovane ad aver messo a segno una marcatura multipla con la maglia del Como in Serie A, dopo Assane Diao (19 anni e 224 giorni il 19 aprile scorso vs Lecce).

Nico Paz (11 gol con il Como in Serie A, 8 settembre 2004) è il primo calciatore della formazione Lariana a realizzare più di 10 reti prima di compiere 22 anni nel torneo.

Il Como è una delle solo quattro squadre (Bayern Monaco, Eintracht Francoforte e Marsiglia le altre) a vantare due giocatori con più di un assist a testa servito in uno stesso match nei maggiori cinque campionati europei in corso: due passaggi vincenti sia per Máximo Perrone che per Jesús Rodríguez nel match odierno.

Quattro assist per Jesús Rodríguez nelle ultime cinque partite disputate in questa Serie A. Ampliando ai top-5 campionati europei in corso, solo Lamine Yamal (sei) e Arda Güler (cinque) hanno fornito più assist nei rispettivi tornei rispetto a Jesús Rodríguez (quattro appunto) tra i giocatori nati dal 2005 in avanti.

Máximo Perrone ha preso parte a quattro reti in 11 gare disputate nella Serie A in corso (1G+3A): per il centrocampista argentino già un contributo in più di quanti quelli registrati nelle prime 56 partite disputate nei Big-5 campionati europei (tre, appunto).

Jacobo Ramón, che è tornato a segnare una rete in uno dei top-5 campionati europei dall’unica con la maglia del Real Madrid contro il Mallorca nella Liga 2024/25, il 14 maggio scorso, è solo il terzo difensore straniero nato dal 2005 in avanti ad aver trovato la via della rete nella massima serie, dopo Jan-Carlo Simic con il Milan e Dean-Huijsen con la Roma, entrambi nella Serie A 2023/24.

Nikola Vlasic è tornato a segnare una rete in Serie A da quella contro il Venezia, lo scorso 2 maggio, anche in quel caso dal dischetto all’Olimpico Grande Torino.

200° gettone per Valentino Lazaro nei Big-5 campionati europei, il 102° con il Torino in Serie A. Dalla sua prima presenza con i granata, il 13 agosto 2022 con il Monza, solo Nikola Vlasic (109) e Vanja Milinkovic-Savic (111) hanno disputato più match con questa maglia rispetto al classe ’96 (102 appunto) nella massima serie.

Il Torino è una delle due squadre – insieme al Metz – ad aver subito cinque reti in più di una sfida (due) dei top-5 campionati europei in corso.