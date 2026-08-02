Como, stretta sul tifo: giustifiche, abbonamenti revocati e maglie avversarie bandite

Al Sinigaglia non ci sarà più spazio per tifosi "occasionali" e simpatizzanti per la squadra ospite. Il Como infatti ha stilato un nuovo, particolare, regolamento per gli abbonati in vista della prossima stagione. "Poiché la domanda di biglietti per le partite in casa dovrebbe essere più alta che mai, vogliamo assicurarci che i nostri biglietti vadano ai tifosi del Como. Pertanto stiamo applicando nuove regole di comportamento relative all’uso e alla cessione dei biglietti, nonché alla condotta all’interno dello stadio, per garantire che il Sinigaglia rimanga uno spazio sicuro e piacevole", si legge nel comunicato di lancio della campagna abbonamenti sul sito dei comaschi.
Abbonamento revocato dopo 3 assenze
La prima novità è una regola che vieta agli abbonati di saltare più di tre partite in stagione senza una valida "giustificazione". Pena revoca del pass stagionale e della prelazione per riacquistarlo nella stagione successiva: "Vogliamo che ogni posto disponibile venga occupato da tifosi del Como. Per questo motivo, i biglietti emessi per i sostenitori del Como dovranno essere ceduti esclusivamente ad altri tifosi del Como. Per questo motivo, i titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di tre partite casalinghe senza aver informato preventivamente il Club e senza un motivo valido, potranno perdere l'abbonamento e il diritto di rinnovarlo. Queste modifiche sono state introdotte per tutelare i nostri tifosi, mantenere la Tribuna un ambiente a misura di famiglia e preservare l'atmosfera che rende speciale il Sinigaglia".
Maglie e vessilli avversari banditi
Inoltre, rischia anche chi si presenta con una maglia o un qualsiasi accessorio della squadra ospite al di fuori del settore dedicato ai tifosi in trasferta. "Qualora riscontrassimo comportamenti offensivi, minacciosi o discriminatori, oppure l'esibizione di abbigliamento della squadra ospite al di fuori del Settore Ospiti, potremo annullare il biglietto o revocare l'abbonamento interessato". Una misura che, inevitabilmente, ha fatto subito discutere. Recentemente, il Torino era stato aspramente criticato per la medesima scelta nel derby di fine stagione contro la Juventus. Misura che i bianconeri avevano apertamente attaccato con un comunicato ufficiale.