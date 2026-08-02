Como, stretta sul tifo: giustifiche, abbonamenti revocati e maglie avversarie bandite

Al Sinigaglia non ci sarà più spazio per tifosi "occasionali" e simpatizzanti per la squadra ospite. Il Como infatti ha stilato un nuovo, particolare, regolamento per gli abbonati in vista della prossima stagione. "Poiché la domanda di biglietti per le partite in casa dovrebbe essere più alta che mai, vogliamo assicurarci che i nostri biglietti vadano ai tifosi del Como. Pertanto stiamo applicando nuove regole di comportamento relative all’uso e alla cessione dei biglietti, nonché alla condotta all’interno dello stadio, per garantire che il Sinigaglia rimanga uno spazio sicuro e piacevole", si legge nel comunicato di lancio della campagna abbonamenti sul sito dei comaschi.