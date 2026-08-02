Ministro Sport Ucraina: "Figc corretta su Pirlo. Chi è legato ad aziende russe sostiene la guerra"

In un'intervista concessa a Calcio e Finanza, Matvii Bidnyi, ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina, torna sulla decisione della Figc di non scegliere Andrea Pirlo come ct della nazionale italiana a causa dei suoi legami con Fonbet, l'agenzia russa di scommesse.
"Sosteniamo pienamente la decisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio", ha detto Bidnyi, "È una posizione forte e basata su principi. Qualsiasi legame commerciale con aziende russe, comprese le società di scommesse, sostiene direttamente o indirettamente la guerra contro l’Ucraina".
Quindi, per il ministro dello Sport ucraino, "ogni federazione, città e organizzazione sportiva può contrastare l’influenza russa nell’ambito delle proprie possibilità. Quando migliaia di decisioni di questo tipo si sommano, l’aggressore viene realmente isolato. Ci auguriamo che questo costituisca un precedente affinché altri organismi sportivi europei mettano l’etica davanti agli affari".