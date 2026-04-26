Serie A, Genoa-Como 0-2: Fabregas torna al quinto posto e crede ancora nella Champions

La 34ª giornata di Serie A vede il successo per 2-0 del Como in casa del Genoa e il conseguente controsorpasso dei lariani ai danni della Roma al quinto posto in classifica. Al Ferraris è Douvikas a incornare in rete l’1-0 su assist di Da Cunha al decimo, mentre il palo nega il raddoppio a Nico Paz poco dopo la mezz’ora di gioco. Il primo tempo si chiude quindi con gli ospiti avanti di un gol, con il Como che è poi costretto a fare a meno di Nico Paz in avvio di ripresa: l’argentino viene infatti sostituito all’intervallo a causa di un problema alla testa rimediato dopo uno scontro contro Marcandalli. Al suo posto entra Caqueret, che offre il passaggio vincente per il 2-0 di Diao al 68’. Il Como ritrova, dunque, la vittoria dopo oltre un mese e sale a 61 punti tornando davanti alla Roma al quinto posto in classifica. Fermo a 39 punti resta invece il Genoa.