Serie A, Genoa-Como 0-2: Fabregas torna al quinto posto e crede ancora nella Champions
I lariani ritrovano la vittoria dopo più di un mese: Douvikas e Diao mettono ko il Grifone. Nico Paz out all'intervallo
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La 34ª giornata di Serie A vede il successo per 2-0 del Como in casa del Genoa e il conseguente controsorpasso dei lariani ai danni della Roma al quinto posto in classifica. Al Ferraris è Douvikas a incornare in rete l’1-0 su assist di Da Cunha al decimo, mentre il palo nega il raddoppio a Nico Paz poco dopo la mezz’ora di gioco. Il primo tempo si chiude quindi con gli ospiti avanti di un gol, con il Como che è poi costretto a fare a meno di Nico Paz in avvio di ripresa: l’argentino viene infatti sostituito all’intervallo a causa di un problema alla testa rimediato dopo uno scontro contro Marcandalli. Al suo posto entra Caqueret, che offre il passaggio vincente per il 2-0 di Diao al 68’. Il Como ritrova, dunque, la vittoria dopo oltre un mese e sale a 61 punti tornando davanti alla Roma al quinto posto in classifica. Fermo a 39 punti resta invece il Genoa.
IL TABELLINO
GENOA-COMO 0-2
Genoa (4-4-2): Bijlow 6 (46’ Leali 6); Marcandalli 5, Ostigard 6, Otoa 5,5 (57’ Messias 6), Vasquez 5,5; Sabelli 5,5 (81’ Cornet sv), Frendrup 5,5, Amorim 5,5 (70’ Malinovskyi 5,5), Ellertsson 5; Vitinha 5,5, Ekhator 6 (70’ Colombo 5,5). A disp.: Doucoure, Grossi, Martin, Masini, Ndulue, Onana, Ouedraogo, Sommariva, Zatterstrom. All. De Rossi.
Como (4-2-3-1): Butez 5,5; Smolcic 6, Ramon 6, D. Carlos 6 (57’ Kempf 6,5), Valle 6,5; Perrone 6, Da Cunha 6,5; Diao 7 (81’ Van der Brempt sv), Paz 6,5 (46’ Caqueret 6,5), Baturina 7 (94’ Kuhn sv); Douvikas 7 (81’ Morata sv). A disp.: Cavlina, Goldaniga, Lahdo, Moreno, Rodriguez, Tornqvist, Vigorito. All. Fabregas.
Arbitro: La Penna
Marcatori: 10’ Douvikas (C), 68’ Diao (C) Ammoniti: Diego Carlos (C), Diao (C), Messias (G), Kempf (C)
LE STATISTICHE
- Il Como ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Genoa (1N), dopo che aveva ottenuto un solo successo in tutte le precedenti sette sfide (3N, 3P) – i lombardi inoltre hanno ottenuto un successo in trasferta contro i rossoblù per la prima volta nella competizione.
- Il Como è tornato al successo in Serie A per la prima volta dal 22 marzo scorso, in casa contro il Pisa (5-0), mentre non vinceva in trasferta nel torneo dal 7 marzo (2-1 col Cagliari).
- Nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet rispetto al Como nei cinque maggiori campionati europei in corso (16, come Arsenal, Inter e PSG).
- Tasos Douvikas ha segnato in un match esterno di Serie A per la prima volta dal 6 gennaio scorso (doppietta contro il Pisa); in generale solo Lautaro Martínez (16) ha realizzato più reti in questo campionato rispetto all’attaccante greco (12, come il compagno di squadra Nico Paz).
- Tasos Douvikas (14) ha eguagliato Panagiotis Kone (14) in seconda posizione tra i giocatori di nazionalità greca con più gol in Serie A, davanti a loro solo Zisis Vryzas con 25.
- Tasos Douvikas è, insieme a Nico Paz, uno dei due calciatori stranieri con più reti realizzate con la maglia del Como in un singolo campionato di Serie A (12 entrambi nel 2025/26).
- Secondo gol in questa Serie A per Assane Diao, il primo però in un match esterno della competizione dal 19 aprile 2025 (doppietta contro il Lecce).
- Solo l’Inter (13), ha ottenuto più successi rispetto al Como (10, come il Napoli) in questo anno solare in Serie A.
- Il Genoa ha perso tre delle ultime cinque gare di Serie A (2V), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 12 (5V, 4N).
- Tutti i quattro assist serviti da Lucas da Cunha nella Serie A 2025/26 sono arrivati in questo anno solare; nel periodo, tra i centrocampisti centrali, nessuno ne conta di più (a quota quattro anche Nicolò Barella).
- Il Como è, insieme all’Inter (tre), una delle due squadre con più calciatori con almeno cinque assist serviti in questa Serie A: tre, Jesús Rodríguez (sette), Nico Paz (sei) e Maxence Caqueret (cinque).
- Da quando il dato è disponibile (2004/05) questa è la prima volta che il Como realizza almeno due reti di testa in una gara esterna di Serie A, la seconda in generale dopo lo scorso 29 ottobre, in casa contro l’Hellas Verona.
- Il Como, 25 gol in trasferta in questa Serie A, ha realizzato il proprio record di reti esterne in una stagione del torneo (superate le 24 del 1949/50).
- Como ha segnato 11 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa stagione di Serie A (a quota 11 anche Inter e Napoli).