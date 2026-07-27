Como, si espande la partnership con Revolut: sarà il nuovo main sponsor sulla maglia

Ryan Shelton, Chief Business Officer di SENT Entertainment, ha dichiarato: "Revolut è passato dall'essere un importante partner operativo a diventare una parte centrale della storia del Como 1907. Il fronte della nostra maglia rappresenta una delle espressioni più significative della nostra identità e delle nostre ambizioni. Revolut merita di essere lì perché questa è una partnership concreta, utile e ambiziosa: sostiene il club dietro le quinte e allo stesso tempo crea esperienze migliori per i nostri tifosi. Abbiamo già raggiunto risultati importanti insieme, ma questo accordo ci offre la piattaforma ideale per costruire qualcosa di ancora più grande, a Como e nel resto del mondo".