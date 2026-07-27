il comunicato

Como, si espande la partnership con Revolut: sarà il nuovo main sponsor sulla maglia

Revolut diventa il nuovo Front-of-Shirt Partner del Como per la stagione 2026/27. Scopri i dettagli della partnership e la nuova maglia

27 Lug 2026 - 11:06
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© Ufficio Stampa

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Revolut, la fintech globale con oltre 75 milioni di clienti in tutto il mondo e più di 5 milioni in Italia, e il Como 1907 annunciano oggi l'espansione della loro partnership, con Revolut che diventa Official Front-of-Shirt Partner del club a partire dalla stagione 2026/27. L'accordo unisce due realtà innovative che hanno saputo evolversi oltre i rispettivi settori di origine per diventare veri e propri marchi lifestyle, combinando innovazione, cultura e senso di comunità per ridefinire il modo in cui il pubblico contemporaneo vive la finanza e il calcio.

Dal lancio della partnership nel 2025, quando Revolut è diventata Global Banking and FX Partner del Como 1907, le due aziende hanno costruito una solida base operativa. Grazie all'integrazione di Revolut Business nelle proprie attività finanziarie, il Como 1907 gestisce attraverso un'unica piattaforma pagamenti ai fornitori e complesse operazioni in valuta estera.

Il logo di Revolut comparirà ora sulla parte frontale della maglia della prima squadra maschile in tutte le competizioni italiane ed europee. Questa nuova fase rappresenta la naturale evoluzione di una partnership di successo, portando Revolut al centro dell'esperienza dei tifosi del club. La nuova maglia del Como 1907 per la stagione 2026/27, con il logo Revolut, è già disponibile all'acquisto.

Partendo da basi solide, la partnership si concentrerà ora su una più ampia integrazione dei prodotti e sulla creazione di esperienze innovative dedicate ai tifosi, rafforzando il legame tra supporters e club. I fan potranno beneficiare di sconti esclusivi sui biglietti, prodotti co-branded, offerte dedicate sul merchandising e attivazioni durante i matchday con la squadra del Como 1907 e il tecnico Cesc Fàbregas.

L'accordo arriva dopo la campagna realizzata nel 2026 dai due partner, che ha visto protagonisti i giocatori del Como 1907 raccontare, attraverso il linguaggio del calcio, i prodotti personali e business di Revolut. L'estensione della collaborazione dà continuità a questo percorso, unendo tecnologia, lifestyle e l'unicità del territorio del Lago di Como in un programma annuale pensato per premiare i tifosi.

Ryan Shelton, Chief Business Officer di SENT Entertainment, ha dichiarato: "Revolut è passato dall'essere un importante partner operativo a diventare una parte centrale della storia del Como 1907. Il fronte della nostra maglia rappresenta una delle espressioni più significative della nostra identità e delle nostre ambizioni. Revolut merita di essere lì perché questa è una partnership concreta, utile e ambiziosa: sostiene il club dietro le quinte e allo stesso tempo crea esperienze migliori per i nostri tifosi. Abbiamo già raggiunto risultati importanti insieme, ma questo accordo ci offre la piattaforma ideale per costruire qualcosa di ancora più grande, a Como e nel resto del mondo".

Deborah Wajsbrot, Head of Partnerships di Revolut, ha commentato: "Siamo estremamente orgogliosi di diventare Front-of-Shirt Partner del Como 1907. Da quando è iniziata la nostra collaborazione abbiamo costruito fondamenta solide e questo nuovo passo avvicina ulteriormente due brand accomunati dalla volontà di sfidare le convenzioni attraverso l'innovazione e da un'attenzione costante nel creare esperienze eccezionali. Espandendo il nostro ruolo, vogliamo integrare ancora più profondamente Revolut Business nelle operazioni del club e ridefinire il percorso dei tifosi attraverso esperienze sempre più semplici, connesse e coinvolgenti".

La partnership rappresenta l'ultimo traguardo dell'espansione di Revolut nel mondo dello sport, dopo le collaborazioni avviate nel motorsport, nel rugby e nel basket, confermando l'impegno del brand nel ridefinire il modo in cui i tifosi vivono i momenti che più contano.

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