Serie A, il maestro e l'allievo: Conte contro Fabregas nel segno della Champions e... dell'Inter

A Como, dunque, il tecnico degli azzurri nello schierare la squadra non si discosterà da quello che è stato l'assetto utilizzato nella vittoria con la Cremonese. Saranno dunque De Bruyne e Alisson a giocare alle spalle di Hojlund, mentre sulle fasce esterne del centrocampo dal primo minuto agiranno Politano e Gutierrez. In difesa, infine, Beukema è favorito su Olivera con Rrahmani al centro e Buongiorno sul lato sinistro del terreno di gioco. Ancora panchina invece per Anguissa perché al fianco di Lobotka agirà ancora una volta McTominay, il calciatore più in forma del momento, l'uomo in grado con i suoi improvvisi ribaltamenti del fronte, di mettere in crisi le difese avversarie e di concludere anche a rete con grande concretezza. Un successo, come detto, garantirebbe poi a Conte i tre punti per l'aritmetico accesso alla Champions ma anche costringerebbe l'Inter, domani sera, a battere il Parma per centrare lo scudetto. Altrimenti ai nerazzurri basterebbe un pari per festeggiare davanti al proprio pubblico a San Siro.