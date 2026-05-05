Como, Fabregas allontana la Premier e le big: "Potrei restare altri 10 anni"

"Durante il Covid. In Francia il campionato era fermo per 4 mesi. Non fosse stato per il Covid non avrei preso la decisione di prendere il patentino UEFA. Senza quel periodo, non sarei stato pronto così presto. Forse alcune persone hanno avuto il tempo di pianificare la propria carriera da allenatore. Io no. Mi sono ritirato. All'improvviso, sono diventato allenatore. All'improvviso, siamo stati promossi. E così via. Quindi non ho mai avuto il tempo di pensare a un piano preciso. Mi piace quello che faccio. Sono in un posto bellissimo con persone fantastiche che mi lasciano lavorare e si fidano di me".