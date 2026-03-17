Suwarso oltre il calcio: "Ho preso il Como per farne un set televisivo"

Il sogno Champions League nato dalla volontà di usare il Como come un set televisivo: da qui infatti nasce la decisione della proprietà indonesiana dei fratelli Hartono di acquistare il club lariano, che battendo ieri la Roma si trova al quarto posto in solitaria. "Prima del Covid avevamo comprato la società solo per usarla come un set televisivo: volevamo girare dei documentari sul calcio italiano per la nostra Tv indonesiana. Nient'altro", spiega il presidente Mirwan Suwarso in una intervista a Rivista Undici. "In Serie B ci siamo resi conto che il progetto era diventato troppo grande e costoso per rimanere un semplice show televisivo. Ma il vero punto di svolta è stato l'arrivo di Fabregas", aggiunge Suwarso. Il progetto ruota intorno al tecnico spagnolo, che è anche azionista del club. Tanto che sarà lui a scegliere il suo successore: "Saremmo degli stupidi a non mettere in conto che un giorno possa andare all'Arsenal o al Chelsea - prosegue il presidente del Como - Se continua ad avere successo, è normale che insegua sogni più grandi. Ma dovrà essere lui in prima persona a scegliere chi prenderà il suo posto". Ma niente obiettivo Champions League per il club. "Noi, come proprietà, non fissiamo obiettivi di classifica. Il nostro unico traguardo è raggiungere la redditività nel minor tempo possibile. Spetta solo a Cesc e alla squadra decidere fino a dove spingersi", conclude Suwarso.