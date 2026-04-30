Como

Fabregas "assolve" gli arbitri: "Nessun complotto, aiutiamoci. Sulla Champions sono cauto e Conte..."

Il tecnico spagnolo invita al dialogo totale in vista della sfida d'alta classifica contro il Napoli: "Senza fiducia nel sistema non varrebbe nemmeno la pena giocare. Serve collaborazione tra le parti" 

30 Apr 2026 - 16:59
videovideo

Niente veleni, solo voglia di calcio giocato. Alla vigilia del delicatissimo incrocio tra il suo Como e il Napoli di Antonio Conte, Cesc Fabregas sceglie la via della diplomazia e del buon senso. In un clima spesso esasperato dalle polemiche arbitrali, lo spagnolo alza il muro contro la cultura del sospetto: "Non penso mai alla malafede, ci mancherebbe altro", ha esordito in conferenza stampa.

Lo spagnolo non cerca alibi e analizza la categoria arbitrale con estrema lucidità, equiparandola a qualsiasi altra componente del gioco: "Ci sono allenatori o giocatori di diverso livello, la stessa cosa accade per gli arbitri. Peccato accadano cose sgradevoli con chi dovrebbe essere la persona meno importante della partita. Ma escludo la malafede, altrimenti non giocheremmo e non andremmo neanche in campo". Siamo tutti coinvolti, dovremmo aiutarci maggiormente", spiega l'allenatore, sottolineando come oggi ci sia una maggiore disponibilità da parte dei fischietti nel dare spiegazioni e nel confrontarsi apertamente con i protagonisti.

Il Como è anche la grande sorpresa del campionato e i tifosi iniziano a sognare in grande. Fabregas, però, resta cauto e svela un retroscena: "Sulla Champions non rispondo. Quando Suwarso mi ha detto che avrei avuto la squadra, non sapevo se fossimo pronti. Lo step è troppo ampio? Dobbiamo pensare partita dopo partita". Per lo spagnolo, la prudenza è d'obbligo: "Manca ancora tanto, non sai dove finirai. Se la Lazio vince la Coppa Italia e tu arrivi settimo, rischi di restare fuori dall'Europa. So solo che stiamo facendo una buona stagione e i ragazzi sono cresciuti tanto".

Sabato alle 18 il test di maturità contro il Napoli. Il tecnico comasco riconosce il lavoro fatto dai partenopei: "Il Napoli è cresciuto molto e molti meriti vanno ad Antonio Conte. Ha saputo mantenere la squadra a un livello alto nonostante gli infortuni a giocatori decisivi". Anche in casa lariana, però, l'infermeria si svuota: "Saremo tutti tranne Addai. Vojvoda è tornato ad allenarsi, mentre Sergi Roberto non può ancora giocare l'intera partita. Sarà una grande sfida fra due squadre con la giusta mentalità".

Infine, una battuta sul discusso episodio avvenuto nella sfida europea tra Arsenal e Atletico Madrid, con l'arbitro "beccato" dalle telecamere a chiedere supporto ai colleghi per un rigore: "Non mi piace giudicare senza sapere. Ho visto il video dell'arbitro che si gira e chiede se sia penalty, ma non la vedo come una cosa drammatica. C'era una difficoltà e una persona ha voluto dargli una mano. Magari non si dovrebbe fare, ma non si può parlare di malafede".

Leggi anche

Le prime designazioni di Tommasi: il match scudetto a Bonacina, Fabbri per Como-Napoli

cesc fabregas
como
napoli
serie a

Ultimi video

03:40
DICH SIMONELLI SU SALA VAR 30/4 DICH

Simonelli: "Caos Var? Noi abbiamo dato tutti gli strumenti, poi la gestione…"

05:15
DICH GERVASONI E AVV DUCCI 30/4 DICH

L'avvocato di Gervasoni: "Salernitana-Modena? Nessuna pressione sul Var"

03:14
Il "romanzo" di Allegri e il Sassuolo: promozione in B, esonero per colpa di Berardi e…

Il "romanzo" di Allegri e il Sassuolo: promozione in B, esonero per colpa di Berardi e…

01:17
Malagutti: "Ecco cosa prevede la famosa norma salva Rocchi"

Malagutti: "Gli autorizzati in sala Var: ecco cosa prevede la norma salva Rocchi"

01:39
Juve, 3 dubbi Champions

Juve, 3 dubbi Champions

02:06
"Malen, Alisson Santos o Douvikas: chi sarà l'uomo Champions?"

"Malen, Alisson Santos o Douvikas: chi sarà l'uomo Champions?"

01:35
Gervasoni interrogato, tutti gli aggiornamenti

Gervasoni interrogato, tutti gli aggiornamenti

01:42
Figc, l'ora della verità

Figc, l'ora della verità

02:34
Il caso arbitri

Il caso arbitri

01:34
"Hurri-Kane" da paura

"Hurri-Kane" da paura

01:36
Gabbia, "lucchetto" Milan

Gabbia, "lucchetto" Milan

01:40
McTominay da record

McTominay da record

02:28
Atletico-Arsenal di fuoco

Atletico-Arsenal di fuoco

02:39
La verità di Inzaghi

La verità di Inzaghi

01:49
Thuram alla riscossa

Thuram alla riscossa

03:40
DICH SIMONELLI SU SALA VAR 30/4 DICH

Simonelli: "Caos Var? Noi abbiamo dato tutti gli strumenti, poi la gestione…"

I più visti di Como

Il Como torna a vincere e mette pressione a Juve e Milan: Genoa ko, Fabregas può credere ancora nella Champions

Nico Paz rilancia: "Sogno il Mondiale con Messi. Rigori? Sarei pronto". E sulle voci su Inter e Real...

Le foto di Inter-Como

È un Como da Europa: Fabregas travolge il Torino a sorpassa la Juve

Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco "italiana"

SRV ok RULLO INTER VIGILIA COMO 20/04 SRV

Inter, Chivu vuole il 'doblete' e pensa a Bonny con Thuram

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Moise Kean
17:42
Fiorentina, Kean resta ancora out: il comunicato del club viola
17:26
Cagliari, Mendy a rischio per la trasferta di Bologna
17:08
Presidenza Figc, Abete va avanti: presenterà la candidatura
17:01
Serie B: Venezia, la promozione in A dista solo 3 punti
16:57
Pisa, Hiljemark: "Siamo ancora vivi, contro il Lecce in campo per vincere"