Fabregas "assolve" gli arbitri: "Nessun complotto, aiutiamoci. Sulla Champions sono cauto e Conte..."

Il Como è anche la grande sorpresa del campionato e i tifosi iniziano a sognare in grande. Fabregas, però, resta cauto e svela un retroscena: "Sulla Champions non rispondo. Quando Suwarso mi ha detto che avrei avuto la squadra, non sapevo se fossimo pronti. Lo step è troppo ampio? Dobbiamo pensare partita dopo partita". Per lo spagnolo, la prudenza è d'obbligo: "Manca ancora tanto, non sai dove finirai. Se la Lazio vince la Coppa Italia e tu arrivi settimo, rischi di restare fuori dall'Europa. So solo che stiamo facendo una buona stagione e i ragazzi sono cresciuti tanto".