Serie A, le designazioni arbitrali della 35esima giornata
Dopo l'autosospensione di Rocchi arrivano le prime scelte del nuovo designatore: per Inter-Parma scelto il fischietto classe '93, al primo match a San Siro della carriera
Di seguito le designazioni arbitrali per la 35esima giornata di Serie A, le prime del nuovo numero uno degli arbitri Dino Tommasi. La partita più delicata del turno, il match scudetto tra Inter e Parma, in programma a San Siro domenica 3 maggio alle 20:45, è stata assegnata a Kevin Bonacina.
Chi è Bonacina
Fischietto classe '93, nato a Bergamo, Kevin Bonacina nella sua ancora breve carriera non ha mai diretto Inter e Milan e dunque farà il suo "esordio" a San Siro. La prima gara in Serie A è arrivata nella passata stagione, il 13 dicembre 2024, in un Empoli-Torino. Da quel momento sono arrivate altre 13 direzioni nella massima serie.
Tutte le squadre arbitrali della 35esima giornata partita per partita:
- PISA– LECCE Venerdì 1/05 h. 20.45
GUIDA
LO CICERO – LAUDATO
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DOVERI
- UDINESE – TORINO Sabato 2/05 h. 15.00
MUCERA
CECCONI – MORO
IV: ZANOTTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DIONISI
- COMO – NAPOLI Sabato 2/05 h. 18.00
FABBRI
BACCINI – BAHRI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: DI BELLO
- ATALANTA – GENOA Sabato 2/05 h. 20.45
PEZZUTO
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: TURRINI
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
- BOLOGNA – CAGLIARI h. 12.30
CREZZINI
FONTEMURATO – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: GARIGLIO
AVAR: GHERSINI
- SASSUOLO – MILAN h. 15.00
MARESCA
PERETTI – BERCIGLI
IV: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
- JUVENTUS – H. VERONA h. 18.00
AYROLDI
VECCHI – CAVALLINA
IV: DI MARCO
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
- INTER – PARMA h. 20.45
BONACINA
PRETI – PALERMO
IV: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
- CREMONESE – LAZIO Lunedì 4/05 h. 18.30
CHIFFI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAZZOLENI
- ROMA – FIORENTINA Lunedì 4/05 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO