arbitri

Serie A, le designazioni arbitrali della 35esima giornata

Dopo l'autosospensione di Rocchi arrivano le prime scelte del nuovo designatore: per Inter-Parma scelto il fischietto classe '93, al primo match a San Siro della carriera

29 Apr 2026 - 12:40
© IPA

© IPA

Di seguito le designazioni arbitrali per la 35esima giornata di Serie A, le prime del nuovo numero uno degli arbitri Dino Tommasi. La partita più delicata del turno, il match scudetto tra Inter e Parma, in programma a San Siro domenica 3 maggio alle 20:45, è stata assegnata a Kevin Bonacina.

Chi è Bonacina

Fischietto classe '93, nato a Bergamo, Kevin Bonacina nella sua ancora breve carriera non ha mai diretto Inter e Milan e dunque farà il suo "esordio" a San Siro. La prima gara in Serie A è arrivata nella passata stagione, il 13 dicembre 2024, in un Empoli-Torino. Da quel momento sono arrivate altre 13 direzioni nella massima serie. 

Tutte le squadre arbitrali della 35esima giornata partita per partita:

  • PISA– LECCE Venerdì 1/05 h. 20.45
    GUIDA
    LO CICERO – LAUDATO
    IV: TREMOLADA
    VAR: MERAVIGLIA
    AVAR: DOVERI
     
  • UDINESE – TORINO  Sabato 2/05 h. 15.00
    MUCERA
    CECCONI – MORO
    IV: ZANOTTI
    VAR: MAGGIONI
    AVAR: DIONISI
     
  • COMO – NAPOLI  Sabato 2/05 h. 18.00
    FABBRI
    BACCINI – BAHRI
    IV: PERRI
    VAR: DOVERI
    AVAR: DI BELLO
     
  • ATALANTA – GENOA  Sabato 2/05 h. 20.45
    PEZZUTO
    COLAROSSI – YOSHIKAWA
    IV: TURRINI
    VAR: GIUA
    AVAR: PRONTERA
     
  • BOLOGNA – CAGLIARI  h. 12.30
    CREZZINI
    FONTEMURATO – BIFFI
    IV: GALIPO’
    VAR: GARIGLIO
    AVAR: GHERSINI
     
  • SASSUOLO – MILAN h. 15.00
    MARESCA
    PERETTI – BERCIGLI
    IV: MARINELLI
    VAR: MAZZOLENI
    AVAR: PAGANESSI
     
  • JUVENTUS – H. VERONA  h. 18.00
    AYROLDI 
    VECCHI – CAVALLINA
    IV: DI MARCO
    VAR: DI BELLO
    AVAR: MERAVIGLIA
     
  • INTER – PARMA h. 20.45
    BONACINA
    PRETI – PALERMO
    IV: MASSIMI
    VAR: MARINI
    AVAR: DI PAOLO
     
  • CREMONESE – LAZIO Lunedì 4/05 h. 18.30
    CHIFFI
    DEI GIUDICI – ROSSI C.
    IV: CALZAVARA
    VAR: CAMPLONE
    AVAR: MAZZOLENI
     
  • ROMA – FIORENTINA  Lunedì 4/05 h. 20.45
    ZUFFERLI
    ROSSI L. – CECCON
    IV: RAPUANO
    VAR: DI PAOLO
    AVAR: DI BELLO
