Fiorentina, Kean resta ancora out: il comunicato del club viola

Si prolunga ulteriormente l'assenza di Moise Kean. Lo ha reso noto il suo attuale club in un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società - si legge -. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30". L'ex Juve non scende in campo dallo scorso 4 aprile.