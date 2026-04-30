Cagliari, Mendy a rischio per la trasferta di Bologna

Il Cagliari rischia di lasciare a casa il bomber a sorpresa della vittoria contro l'Atalanta. Paul Mendy, l'autore della doppietta iniziale contro l'Atalanta, anche oggi ha svolto lavoro personalizzato per gli strascichi dell'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare l'ultima gara all'intervallo. Punta del 2007 a rischio contro il Bologna, ma Pisacane non ha perso le speranze: ci sono ancora tre giorni. In preallarme gli altri attaccanti, Belotti, Kilicsoy e Trepy. Fuori causa invece Pavoletti, operato ieri, e Borrelli, out per tre turni: potrebbe essere a disposizione per l'ultima gara con il Milan. A centrocampo niente da fare per Mazzitelli, ancora in personalizzato. Con Pisacane che potrebbe lasciare ancora una volta fuori per riproporre la mediana vista dal primo minuto con l'Atalanta. Dietro probabile conferma per la difesa a quattro con Zè Pedro, Mina, Rodriguez e Obert.