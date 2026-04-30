Serie B: Venezia, la promozione in A dista solo 3 punti

30 Apr 2026 - 17:01

Il Paradiso dista solo tre punti: per il Venezia il ritorno in Serie A, dopo undici mesi, è veramente a un passo. Con una vittoria nel più classico dei testacoda, a La Spezia, i lagunari avrebbero la certezza matematica della promozione, grazie agli scontri diretti favorevoli sia con il Monza, sia con il Frosinone. Rispetto alla scorsa settimana, dunque, quando dipendevano dalle avversarie, gli arancioneroverdi sono padroni del loro destino e non dovranno ascoltare la radiolina - o meglio, consultare lo smartphone - per sapere cosa sta accadendo a Mantova (che ospita i brianzoli) e a Castellammare di Stabia, dove saranno di scena i ciociari. In realtà, al Venezia non è nemmeno necessaria una vittoria, ma può permettersi di replicare il risultato di una delle due avversarie dirette. In ogni caso - anche se nessuno se lo augura lungo i canali e le calli - ci sarebbe comunque una prova di appello all'ultima giornata, quando sull'isola di Sant'Elena saranno di scena gli ex Inzaghi e Pohjanpalo, ora col Palermo. La squadra di Giovanni Stroppa - che potrebbe mettere a segno la quarta promozione dalla cadetteria in sette anni, un record - resta la grande favorita per assicurarsi uno dei due posti che valgono l'ascensore diretto. Quella di domani potrebbe essere la giornata dell'immediato ritorno nella massima serie anche per il Monza, ma in questo caso servono un paio di incastri: la vittoria in trasferta nella città di Virgilio e la contemporanea sconfitta del Frosinone in Campania, visto che i ragazzi di Bianco hanno gli scontri diretti a favore. Quanto al Venezia, per la gioia dei romantici, la risalita in A significherebbe per pubblico e squadre ospiti anche riassaporare, almeno per un anno (a gennaio 2028 ci si sposterà nel nuovissimo impianto in costruzione accanto all'aeroporto Marco Polo), l'antica emozione di giungere allo stadio sul "vapore", come gli indigeni chiamano le imbarcazioni del servizio pubblico nautico. Lo scorso anno Conte, Inzaghi e Gasperini confessarono la difficoltà a far concentrare le squadre prima della partita: "Sembra di andare in vacanza, in barca, tra Venezia e il Lido". Per la prossima stagione si giocherà ancora al Penzo (il secondo impianto più antico d'Italia, risale al 1913, costruito due anni dopo il Ferraris di Genova), dove Valentino Mazzola, nei primi anni Quaranta, ha consacrato il suo talento. Stella di quel Venezia, condusse la squadra alla vittoria della Coppa Italia 1940-41 e al terzo posto in Serie A, prima di passare al Grande Torino, dove morì nella tragedia di Superga, di cui proprio lunedì 4 maggio si celebrerà il 77esimo anniversario.

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