l'intervento

Como-Inter, Suwarso ai propri tifosi: "Scherni e insulti ai dirigenti nerazzurri, non siete i benvenuti"

Il presidente del Como lancia un messaggio ai propri tifosi: "Dignità valore importante, deluso da ciò che ho sentito contro l'Inter"

13 Apr 2026 - 11:46
videovideo

Como-Inter partita tesa in campo, vista la posta in palio, così come sulle tribune. A parte i soliti fischi a Bastoni si sono aggiunti quelli a Barella, tra l'altro un ex (che ha risposto a modo suo), e anche alla dirigenza nerazzurra, da quanto traspare dalle parole di Mirwan Suwarso che ha bacchettato i propri tifosi: "L’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria. Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo. Il nostro è un Club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto".

I valori del Como: l'avviso di Suwarso per il futuro

 La nota del presidente lariano continua: "Scherni e insulti nella tribuna d’onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo. Lavoreremo per difendere questi valori, con fermezza e coerenza. Prenderemo le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L’integrità del nostro club e il progresso della lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco".

Infine, un avviso: "Chi non sarà in grado di rispettarlo non sarà il benvenuto. Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo".

Inter, la festa scudetto comincia sul prato del Sinigaglia: Chivu è scatenato

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

como
inter
mirwan suwarso
insulti
dirigenti
tifosi

Ultimi video

01:56
DICH ALLEGRI DA MIX SAN SIRO DICH

Allegri: "Leao ha fatto una buona partita, deve stare sereno"

03:21
DICH CARNEVALI SU PRES FIGC DICH

Carnevali: "Figc? Malagò profilo adatto"

00:15
DICH CARNEVALI SU MUHAREMOVIC DICH

Carnevali su Muharemovic: "Parliamo con altri club non solo con l'Inter"

02:00
Dumfries: "Sto tornando a miei livelli"

Dumfries: "Sto tornando a miei livelli"

02:37
Valle: "Dobbiamo rialzare la testa"

Valle: "Dobbiamo rialzare la testa"

03:35
Carlos Augusto: "Vittoria importante per il gruppo"

Carlos Augusto: "Vittoria importante per il gruppo"

01:16
Bologna-Lecce 2-0: gli highlights

Bologna-Lecce 2-0: gli highlights

03:15
Como-Inter 3-4: gli highlights

Como-Inter 3-4: gli highlights

02:18
DICH BUONGIORNO POST PARTITA 12/4 DICH

Buongiorno: "Prestazione molto positiva, dobbiamo fare meglio però""

02:04
DICH CUESTA 12/4 DICH

Cuesta: "Rigore per noi? Non c'era da regolamento"

01:39
MCH BOCA JUNIORS INDEPENDIENTE 12/4 MCH

Gol, polemiche, var, cartellini rossi: tutto questo è Boca-Independiente

01:03
DICH MANCINI VERSO SFIDA A MANCINI 12/4 DICH

Inzaghi sfida Mancini nella"Champions asiatica: "Gli sarò per sempre grato"

01:25
DICH ZAPPACOSTA MIX BERGAMO DICH

Zappacosta: “Tanto rammarico, concedere un gol così non è facile da digerire”

03:32
DICH SPALLETTI MIX BERGAMO DICH

Spalletti: “Champions? La Juve c’è, c’è sempre stata”

01:15
DICH HOLM MIX BERGAMO DICH

Holm: "Nel secondo tempo abbiamo dimostrato la nostra forza e ho fatto quasi un assist..."

01:56
DICH ALLEGRI DA MIX SAN SIRO DICH

Allegri: "Leao ha fatto una buona partita, deve stare sereno"

I più visti di Como

Como-Inter 3-4: gli highlights

Como-Inter 3-4: gli highlights

Mirwan Suwarso 

Insulti all'Inter, Suwarso bacchetta i tifosi del Como: "Non siete i benvenuti"

Mirwan Suwarso

Suwarso: "Il Newcastle vuole Fabregas, ma con lui preparo il futuro del Como. Su Nico Paz... "

Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco "italiana"

DICH PREMIO BEARZOT A FABREGAS DICH

"Ha dato forma a un sogno glamour", a Fabregas il premio Bearzot

Il Como in Champions dovrebbe cambiare stadio? Ottimismo sul Sinigaglia, ma pronte due alternative

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:05
Italia femminile, Soncin: "Contro Serbia servirà anima e cuore"
12:31
Milan, ma cosa fa André? Espulso per un gesto osceno in campo da Var
12:24
Shock in Ghana, calciatore ventenne muore dopo un assalto armato al pullman della squadra
12. HARRY KANE
12:03
Harry Kane come un Re: pronta la sua "Buckingham Palace" da 20 milioni
11:30
Matteoli: "Como dirà la sua fino alla fine per un posto Champions"