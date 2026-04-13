Como-Inter, Suwarso ai propri tifosi: "Scherni e insulti ai dirigenti nerazzurri, non siete i benvenuti"

Inter, la festa scudetto comincia sul prato del Sinigaglia: Chivu è scatenato
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Il presidente del Como lancia un messaggio ai propri tifosi: "Dignità valore importante, deluso da ciò che ho sentito contro l'Inter"
Como-Inter partita tesa in campo, vista la posta in palio, così come sulle tribune. A parte i soliti fischi a Bastoni si sono aggiunti quelli a Barella, tra l'altro un ex (che ha risposto a modo suo), e anche alla dirigenza nerazzurra, da quanto traspare dalle parole di Mirwan Suwarso che ha bacchettato i propri tifosi: "L’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria. Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo. Il nostro è un Club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto".
La nota del presidente lariano continua: "Scherni e insulti nella tribuna d’onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo. Lavoreremo per difendere questi valori, con fermezza e coerenza. Prenderemo le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L’integrità del nostro club e il progresso della lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco".
Infine, un avviso: "Chi non sarà in grado di rispettarlo non sarà il benvenuto. Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo".
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