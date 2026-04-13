Como-Inter, Suwarso ai propri tifosi: "Scherni e insulti ai dirigenti nerazzurri, non siete i benvenuti"

Como-Inter partita tesa in campo, vista la posta in palio, così come sulle tribune. A parte i soliti fischi a Bastoni si sono aggiunti quelli a Barella, tra l'altro un ex (che ha risposto a modo suo), e anche alla dirigenza nerazzurra, da quanto traspare dalle parole di Mirwan Suwarso che ha bacchettato i propri tifosi: "L’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria. Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo. Il nostro è un Club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto".