Barella subissato di fischi al Sinigaglia, l'ex si vendica salutando ironicamente

"Scudetto? Aspettiamo ancora un po', abbiamo vinto questa ma le altre sono sempre pronte ad aspettare un nostro errore. La cosa buona è che è tutta nelle nostre mani". Così Barella dopo la partita: "Il Como è una grande squadra e lo sta dimostrando. Venire qui è difficilissimo, giocano un grande calcio. Abbiamo dovuto tirare fuori qualcosa che non avevamo, è la dimostrazione che siamo una squadra forte", ha aggiunto. "Ci sta soffrire. La reazione che abbiamo avuto è da gruppo che ha ancora fame".