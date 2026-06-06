Como, Suwarso: "Cambiaso e Chiesa troppo cari, su Nico Paz aspettiamo il Real"

Il Como ha scritto la storia, ma si appresta a farlo ancora anche nella prossima stagione. C'è una Champions League da disputare e magari provare a fare meglio anche in campionato. "Non credo che l'anno prossimo lotteremo per lo scudetto, ma ovviamente scenderemo sempre in campo per vincere. Vediamo cosa accadrà", ha detto il presidente dei lariani, Mirwan Suwarso al Festival della Serie A di Parma. Sulla Champions: "Io so che Cesc, per come pensa e per come lavora, arriverà ad ogni partita con l'idea di vincere. Quando abbiamo giocato col Barcellona abbiamo provato ad attaccare, abbiamo perso 5-0, ma abbiamo imparato molto. Con chi vorrei giocare? Tutte sarebbero belle, ma avere il Manchester United o il Real Madrid a Como sarebbe fantastico".
Impossibile non parlare di mercato, a partire da Nico Paz: "Il futuro di Nico resta nelle mani del Real Madrid e noi aspettiamo. Non abbiamo parlato con il Real per tanto tempo, non abbiamo ancora iniziato a parlare di mercato e di giocatori, se ci saranno delle opportunità per altri calciatori le coglieremo". Fabregas resterà? "Così mi ha detto, vedremo".
Si è parlato di "italianizzare" il Como e si sono fatti i nomi di Andrea Cambiaso e Federico Chiesa: "Guardiamo molti giocatori. Il prezzo di quei giocatori è un po' più alto rispetto al range di prezzo che abbiamo noi. Non basiamo il nostro mercato sulla nazionalità, ma sulle opportunità e su cosa chiede il tecnico. Investiamo molto per la crescita dei prodotti del settore giovanile. Siamo arrivati in Champions League prima dei nostri piani, ma la speranza è comunque quella che i nostri prodotti del settore giovanile siano pronti per competere nel giro di due anni".