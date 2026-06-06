Como, Suwarso: "Cambiaso e Chiesa troppo cari, su Nico Paz aspettiamo il Real"

Il Como ha scritto la storia, ma si appresta a farlo ancora anche nella prossima stagione. C'è una Champions League da disputare e magari provare a fare meglio anche in campionato. "Non credo che l'anno prossimo lotteremo per lo scudetto, ma ovviamente scenderemo sempre in campo per vincere. Vediamo cosa accadrà", ha detto il presidente dei lariani, Mirwan Suwarso al Festival della Serie A di Parma. Sulla Champions: "Io so che Cesc, per come pensa e per come lavora, arriverà ad ogni partita con l'idea di vincere. Quando abbiamo giocato col Barcellona abbiamo provato ad attaccare, abbiamo perso 5-0, ma abbiamo imparato molto. Con chi vorrei giocare? Tutte sarebbero belle, ma avere il Manchester United o il Real Madrid a Como sarebbe fantastico".