Il Como non vuole cambiare stadio in caso di Champions: ottimismo su lavori e ok al Sinigaglia

Fabregas in panchina, giovani e terribili talenti in campo e una società solidissima. Cosa manca per il grande salto? L'elite del calcio europeo richiede anche un'impiantistica di alto livello, nessuno può sfuggire dai rigidi criteri Uefa sugli stadi della Champions. Allo stato attuale, il Sinigaglia che solo un anno fa ha strappato la deroga e poi l'agibilità per la Serie A, non sarebbe adatto nemmeno per Europa o Conference League, ma è pronto il piano estivo con cui il Como intende farsi trovare preparato per la campagna internazionale del 2026/27.