Verona, Sammarco: "Situazione difficile, ho dato tutto. Credo di poter stare in Serie A"

Sammarco ripensa a tutta la stagione, soprattutto da quando è subentrato: "Rimpianto di non aver trovato prima prestazioni così positive? Sì, anche se i punti non sono arrivati lo stesso. Posso dire di aver dato tutto. Mi sono ritrovato in una situazione non facile: da subentrante e con la squadra ultima in classifica. Credo di poter stare in questa categoria, è stata un'esperienza formativa".