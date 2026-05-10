Verona, Sammarco: "Situazione difficile, ho dato tutto. Credo di poter stare in Serie A"
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Niente da fare con il Como per il Verona, che si arrende al gol di Douvikas e non riesce a raccogliere punti al Bentegodi. Su questo riflette l'allenatore dei gialloblù già retrocessi in Serie B, Paolo Sammarco: "Sono subentrato a febbraio con una squadra da dodici giocatori, poter cambiare uomini aiuta. Ma è evidente che se ci sono tutti questi punti in classifica con il Como, le qualità vengono fuori", le parole a Dazn.
Sammarco ripensa a tutta la stagione, soprattutto da quando è subentrato: "Rimpianto di non aver trovato prima prestazioni così positive? Sì, anche se i punti non sono arrivati lo stesso. Posso dire di aver dato tutto. Mi sono ritrovato in una situazione non facile: da subentrante e con la squadra ultima in classifica. Credo di poter stare in questa categoria, è stata un'esperienza formativa".