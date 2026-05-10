Dalla Spagna: anche il Real sorpreso dall'assenza di Mbappé nel Clasico

10 Mag 2026 - 15:15
Kylian Mbappé © afp

Kylian Mbappé © afp

Secondo Marca, in casa Real Madrid tutti erano fiduciosi del ritorno in squadra di Kylian Mbappé per la partita contro il Barcellona di questa sera (ore 20.45 su Rete 4). Ma, a cinque minuti dalla fine della seduta e con totale sorpresa di tutti a Valdebebas, l'attaccante francese si è fermato all’improvviso lamentando un dolore ai muscoli posteriori della coscia. Ha poi detto di non poter continuare l'allenamento e ha abbandonato la seduta, nello stupore generale. Il sito spagnolo aggiunge come Mbappé sapesse già, viste le prove generali in partitella, che sarebbe partito in panchina visto che Arbeloa aveva provato la coppia Vinicius e Gonzalo Garcia.

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