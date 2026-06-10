Dzeko, stoccata alla Fiorentina: "Addio a gennaio? Avevo bisogno di più affetto"

10 Giu 2026 - 11:40
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Nel corso di un'intervista a ESPN, Edin Dzeko è tornato sull'addio alla Fiorentina dello scorso gennaio focalizzandosi sugli aspetti che non hanno funzionato nell'avventura viola. Queste le parole dell'attaccante dello Schalke 04: "Quando i risultati non arrivano e non giochi, come succedeva a Firenze, ti passano per la testa un sacco di cose. A gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto alla Fiorentina. I tifosi e lo stadio dello Schalke mi trasmettono energia". Il bosniaco ha fatto il punto anche sull'imminente Mondiale: "Sono felicissimo di essere il capitano di questa squadra, voglio guidare questa nuova generazione verso nuovi traguardi". 

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