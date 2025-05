Barcellona, le giocate e i numeri incoronano Yamal sul palcoscenico più importante

I numeri parlano di un giocatore che ha monopolizzato l'attacco blaugrana: è stato il calciatore che ha tirato di più (6 volte), che ha tentato più cross (10), che ha completato più dribbling (6) e, dato forse più incredibile, è stato il terzo giocatore di movimento per palloni toccati (102), appena 5 in meno di Pedri e 10 in meno di de Jong, sulla carta quelli dai cui piedi dovrebbero transitare tutti i palloni. Insomma, nonostante la posizione defilata a destra Yamal è stato cercato continuamente dai compagni (per avere un confronto, Raphinha dall'altro lato del campo ne ha toccati appena 63) che si sono affidati al suo estro per rimettere a posto le cose dopo l'avvio shock. Ha effettuato 2 tiri in porta, ha colpito 2 traverse, ha completato 46 passaggi su 61 (con una percentuale di successo di poco superiore al 75%) e in tutto questo ha messo a referto lo splendido gol dell'1-2, fondamentale per rimettere in carreggiata la squadra. Come ciliegina sulla torta, il velo per Raphinha prima del definitivo 3-3.