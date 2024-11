Verso Young Boys-Atalanta, Gasperini: "Sul sintetico cambia tutto, ma non sia un alibi"

L'Atalanta vola in Serie A e in Champions League, dove non ha ancora subito gol. La quinta partita è in Svizzera in casa dello Young Boys che ha già messo in difficoltà l'Inter in questa stagione. Un match, quello di Berna, che Gasperini teme anche per il campo sintetico dei gialloneri: "Siamo in un momento molto favorevole - ha ammesso il tecnico nerazzurro -, ma questa è un'altra competizione e vogliamo continuare il buon percorso iniziato".