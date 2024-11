L'Atalanta alza l'asticella: campionato e Champions, attenti alla Dea

Insomma, tra mezze parole e qualche diffidenza, la sensazione è che prima o dopo verrà l'anno dell'Atalanta e che, nei fatti, ogni anno questo appuntamento con il destino si avvicini. La classifica in campionato, con i bergamaschi a un solo punto dal Napoli capolista, dovrebbe già rendere l'idea delle ambizioni dei nerazzurri, ma la realtà è che l'ultimo step non è ancora stato fatto e che Gasperini in primis si aspetta che questo accada presto.



Intanto domani sera la Dea fa tappa in Svizzera, contro una squadra, lo Young Boys, in grande difficoltà in Champions (zero punti fin qui), ma comunque insidiosa, come dimostra la buona gara contro l'Inter (solo 1-0 il finale per gli uomini di Inzaghi). Il campo sintentico, un unicum in Champions, tra l'altro non aiuta e costringe i bergamaschi ad adattarsi a una novità, ma la Dea vola e ci si aspetta che non smetta di farlo. A partire da domani. Gasperini quest'anno non lascia indietro niente, è ambizioso e coraggioso. Le avversarie sono avvisate.