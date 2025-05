Inter, Inzaghi: "Sto bene qua, ho tutto per continuare a fare bene. Finale non deve essere un'ossessione"

È rimasto solo il Psg tra l'Inter e la conquista della sua quarta Champions League della storia. Simone Inzaghi, alla seconda finale in tre anni, presenta la finale di Monaco di Baviera, in programma domani sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. "Sto bene, è una bellissima sensazione. Giocare la finale è un sogno, dopo due anni siamo ancora qua. La finale di due anni fa ci può aiutare nella preparazione, nell'arrivarci nel modo giusto, ma non deve essere un'ossessione - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Aver giocato qua con il Bayern e averlo eliminato ci ha dato spinta anche per il Barcellona. Le finali sono tutte gare a sè, due anni fa non doveva esserci gara con il City, ma non è stato così e meritavamo qualcosa di più. Perché possiamo vincerla? Per il percorso fatto, per quello che abbiamo speso, per quanto la vogliamo. Abbiamo la fortuna di lavorare in una grande società con dei grandi ragazzi. Abbiamo vinto e abbiamo perso ma c'è un grande attaccamento. Futuro? L'unico pensiero è giocare questa partita. Sto bene qui, ho tutto quello che voglio per fare bene e togliermi soddisfazioni qui". Formazione? Se Pavard starà bene, giocherà".