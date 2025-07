Champions League 2025/26 al via: le date dei turni e del sorteggio della fase campionato

La Champions League 2025/26 è pronta ufficialmente a partire per quella che sarà l'edizione numero 71 della competizione. Il via è l'8 luglio con i primi turni preliminari e si andrà avanti fino al 30 maggio 2026 quando il Paris Saint-Germain campione in carica metterà in palio il proprio trofeo, cercando di difenderlo o scoprendone l'erede nella finale di Budapest. Delle 36 squadre che saranno protagoniste della fase campionato già 29, tra cui le quattro italiane, hanno già il posto riservato. Gli ultimi sette slot disponibili sono assegnati tramite il percorso delle qualificazioni.