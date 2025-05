Verso Psg-Inter, Lautaro: "Manca l'ultimo passo per far diventare il sogno realtà"

Vigilia di finale in casa Inter, con i nerazzurri sbarcati in mattinata a Monaco di Baviera dove sabato sera andrà in scena la sfida contro il Psg di Luis Enrique. Una partita che vale una stagione, quella che può consegnare la Champions League agli uomini di Inzaghi e consentire a capitan Lautaro Martinez di sollevare la Coppa dalle grandi orecchie a 15 anni dall'ultima vinta dal club meneghino. Una gara dai mille significati in cui l'attaccante argentino, ai box nelle ultime gare di campionato per recuperare al meglio in vista della finalissima, vuole lasciare il proprio segno per confermare la propria importanza nel progetto Inter: "È come se mi avessero adottato, mi hanno preso da bambino e io oggi voglio dare il 100% per questa maglia. Pallone d'Oro? I premi individuali vengono dopo quelli di squadra, voglio dare il massimo per l'Inter e condividere la gioia con i tifosi". E sul come battere il Psg è stato chiaro e diretto: "A fare la differenza saranno i dettagli".