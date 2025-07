Wrexham: vendite record per la nuova maglia Home, quella Away omaggio al Galles

Debutto da record per il nuovo store online del Wrexham, club di proprietà della star del cinema Ryan Reynolds e Rob McElhenney, fresco di conquista della promozione in Championship, la seconda divisione inglese. Attivato da una settimana in contemporanea al lancio della nuova maglia Home 2025/26 a Wrexham, New York City e Melbourne, il sito wrexhamafcstore.com, sviluppato e gestito da Macron nell’ambito dell’estensione pluriennale dell’accordo di partnership con il club gallese, è stato subito sommerso di richieste dai fan internazionali con una media di un ordine al minuto. Svelata anche la nuova maglia Away che The Red Dragons indosseranno nella stagione sportiva 2025/26. Si tratta di una divisa che incarna con forza il puro orgoglio gallese e il profondo senso di appartenenza che lega il Wrexham al proprio Paese. La nuova maglia Away 25-26 si presenta infatti in un vivace giallo con colletto polo verde, colori che richiamano il narciso, fiore simbolo del Galles. A impreziosire il design, la parte frontale e le maniche sono decorate da un elegante motivo a pinstripe, composto da sottili righe verticali verdi, che unisce tradizione e modernità. Sul retro del colletto la bandiera gallese e, nella parte interna della schiena in basso, un nastro verde con la scritta “LAND OF MY FATHERS – HEN WLAD FY NHADAU”. In questo modo, il Wrexham porterà con orgoglio il Galles in ogni angolo del mondo.