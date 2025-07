Juventus, il 2 agosto amichevole con la Reggiana alla Continassa

Continua a prendere forma il calendario estivo della Juventus. I bianconeri, che si raduneranno la settimana prossima, il 24 luglio, giocheranno la prima partita al Training Center della Continassa il 2 agosto, alle 11, contro la Reggiana, formazione che milita in Serie B. "Il match sarà a porte chiuse e non prevederà quindi la presenza di tifosi e giornalisti - fa sapere la società torinese in una nota - ma sarà trasmesso, in diretta, su Dazn". La squadra di Tudor giocherà le successive amichevoli il 10 agosto a Dortmund contro il Borussia e il 13 agosto contro la Next Gen nel test in famiglia in calendario all'Allianz Stadium.