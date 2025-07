Costi ristrutturazione Bernabeu raddoppiano, ora a 1.3 mld

Sarà uno stadio modernissimo, ma anche molto caro: il Real Madrid ha presentato il bilancio dell'esercizio finanziario 2024-25, e il dato che emerge è che i costi di ristrutturazione del Santiago Bernabeu sono raddoppiati rispetto al preventivo, arrivando a 1 miliardo e 347 milioni di euro. E i lavori non sono ancora finiti. Il bilancio del club di Madrid, scrive El Mundo Deportivo, ha chiuso con un attivo di 24 milioni. Ma sono le cifre del restyling dello stadio a colpire. Il costo iniziale doveva essere di 575 milioni, ottenuti grazie a un prestito nel 2018, ai quali si erano aggiunti altri 225 milioni nel 2021 per il progetto del campo in erba retrattile, che fa del Bernabeu lo stadio più innovativo al mondo, e altri 370 per extracosti derivati dalla guerra in Ucraina. I lavori saranno ultimati nella prossima stagione, dicono le previsioni, e ci saranno da aggiungere i costi per i lavori di insonorizzazione: gli abitanti del quartiere hanno protestato per il rumore dei concerti, che il nuovo Bernabeu può ospitare, cosi' il Real ha dovuto sospendere il programma ma ha deciso un nuovo intervento anti-rumore per far ripartire una sostanziosa fonte di reddito. El Mundo conclude che del prestito ottenuto, finora il Real ha rimborsato 38 milioni.