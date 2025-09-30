Verso Napoli-Sporting, Conte: "Poco tempo per recuperare. Sarà un anno complicato"

La sconfitta in casa del Milan è da archiviare al più presto, per il Napoli è già tempo di tornare in campo questa volta in Champions League. Al Maradona arriva lo Sporting e Antonio Conte, dopo il ko all'esordio con il Manchester City, necessita di conquistare i primi punti. "Il tempo per preparare una partita importante è poco - ha commentato il tecnico del Napoli -. In difesa proviamo a recuperare Olivera e Spinazzola, altrimenti Elmas può fare il terzino". E dalla rifinitura sono arrivate buone notizie in effetti, con i due esterni che hanno lavorato col gruppo e sono dunque recuperati. Sul caso De Bruyne: "Abbiamo chiarito".