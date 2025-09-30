Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
VERSO NAPOLI-SPORTING

Verso Napoli-Sporting, Conte: "Poco tempo per recuperare. Sarà un anno complicato"

Per gli azzurri è tempo di tornare in Europa: "Sarà una partita importante. De Bruyne? Tutto chiarito". Spinazzola e Olivera recuperati

30 Set 2025 - 16:06

La sconfitta in casa del Milan è da archiviare al più presto, per il Napoli è già tempo di tornare in campo questa volta in Champions League. Al Maradona arriva lo Sporting e Antonio Conte, dopo il ko all'esordio con il Manchester City, necessita di conquistare i primi punti. "Il tempo per preparare una partita importante è poco - ha commentato il tecnico del Napoli -. In difesa proviamo a recuperare Olivera e Spinazzola, altrimenti Elmas può fare il terzino". E dalla rifinitura sono arrivate buone notizie in effetti, con i due esterni che hanno lavorato col gruppo e sono dunque recuperati.  Sul caso De Bruyne: "Abbiamo chiarito".

LE PAROLE DI CONTE IN CONFERENZA

L'impegno ogni tre giorni la preoccupa in chiave infortuni? Cambierà metodologia di allenamento?
Se analizzi le squadre che fanno la competizione europea è inevitabile che facendo più partite ci siano più infortuni, anche perché gli allenamenti sono di meno. Il muscolo è sotto stress, a volte dovresti allenarti ma non puoi farlo. Per me il problema è l'opposto, cioè non avere il modo di allenarsi. Ovvio che se i problemi arrivano tutti nello stesso reparto è difficile da gestire.

Come sta vedendo De Bruyne? Ha bisogno di tempo per entrare in forma?
Non mi piace parlare del singolo perché si vince o perde da squadra. Contro il Milan ribadisco che dal punto di vista della prestazione sono rimasto più soddisfatto domenica rispetto alle due vittorie della passata stagione. Abbiamo pagato due disattenzioni su cui dobbiamo lavorare per ritrovare alcune cose che ci hanno portato ad avere la migliore difesa della Serie A nella passata stagione. De Bruyne è un giocatore del Napoli, sappiamo quello che ci può dare ed è un giocatore che va supportato. Bisogna trovare giusti equilibri evitando eccessi assurdi. Questo sarà un anno molto complesso per noi perché c'è da giocare ogni tre giorni inserendo nove giocatori nuovi.

C'è in previsione un cambio modulo?
Spinazzola e Olivera proveremo a recuperarli in tutti i modi, ma hanno lavorato a parte (poi nella rifinitura si sono allenati col gruppo e quindi sono recuperati, ndr). L'emergenza resta in difesa con Marianucci e Mazzocchi fuori lista, anche se per fortuna è rientrato Gutierrez. Cercheremo una soluzione qualora i primi due fossero indisponibili, se avete qualche idea datemela prima e non dopo... anche volendo cambiare il sistema i centrali rimasti sono sempre due. Speriamo la partita non ci riservi altre sorprese, ma troveremo soluzioni. Una potrebbe essere Elmas terzino.

Si avverte il peso del dover vincere contro lo Sporting?
La partita è importante come tutte, noi proviamo sempre a scendere in campo per vincere. Dovremo provare a superarci anche nelle difficoltà oggettive che ci sono. Ci sarà da fare un percorso molto complesso quest'anno, lo ribadisco.

De Bruyne era contrariato per il risultato o per altro a Milano?
Abbiamo già chiarito tutto. Patti chiari e amicizia lunga, la situazione è chiusa. 

Qual è il vero valore dello Sporting?
È una squadra che si contende sistematicamente il campionato in Portogallo ed è di primo livello. Sono rimasti tanti giocatori della squadra che ho affrontato con il Tottenham e hanno accumulato esperienza. Giocheremo la sfida sapendo di affrontare una squadra forte.

Lo Sporting ha un giorno di riposo in più: è uno svantaggio per il Napoli?
Noi siamo tornati molto tardi a casa domenica sera e chi ha giocato la partita ha solo fatto una seduta di recupero. Oggi proveremo a preparare la sfida con lo Sporting, sicuramente non è la situazione migliore per una partita importante. Il calendario è questo e bisogna accettarlo, ma con un giorno in più di allenamento ci saremmo preparati meglio. Dobbiamo abituarci.

Le piace il calcio portoghese?
Un calcio' all'avanguardia con le squadre che creano sempre problemi alle avversarie.

C'è un problema di approccio alle partite?
A Manchester abbiamo avuto una espulsione, ma la squadra ha retto ed è caduta solo per una magia di Foden. A Milano sicuramente abbiamo concesso gol subito e bisognerà fare più attenzione perché erano situazioni evitabili e su cui possiamo lavorare e migliorare.

antonio conte
napoli
champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

01:51
DICH CONTE PRE SPORTING DICH

Conte: "Siamo in emergenza, ci prenderemo dei rischi"

01:44
Il "nuovo" Allegri

Il "nuovo" Allegri

02:16
Domani Napoli-Sporting

Domani Napoli-Sporting

01:43
Dimarco leader ritrovato

Dimarco leader ritrovato

00:47
DICH JUAN JESUS PRE SPORTING DICH

Juan Jesus: "Dobbiamo fare punti contro lo Sporting e stare attenti al loro contropiede"

00:41
DICH JUAN JESUS DICH

Juan Jesus: "Abbiamo dato fastidio a tante persone e continueremo a darne"

00:29
Theo incontenibile in Champions

Theo Hernandez, 4 gol nelle ultime cinque gare: che slalom contro il Nasaf

01:01
DICH CONTE 1 SU DE BRUYNE DICH

Conte: "Con De Bruyne è stato già tutto chiarito. Cerchiamo di trovare giusti equilibri"

01:32
La Scala del calcio

La Scala del calcio: ripercorriamo la storia di uno stadio mitico

01:27
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro nelle parole di Scaroni

01:19
Addio a San Siro

Milano ha votato e deciso: addio a San Siro, sarà demolito

01:27
13 DICH SCARONI DICH

Scaroni: "Scelto il meglio per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa e del mondo"

01:07
MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

03:08
Parma-Torino 2-1: gli highlights

Parma-Torino 2-1: gli highlights

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

I più visti di Champions League

Chivu: "Ho un gruppo di uomini veri, con lo Slavia attenti e dominanti"

DICH CHIVU SU 22 TITOLARI O IO SCARSO PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Chivu: "Ho 22 titolari, se non li usassi tutti sarei scarso"

DICH CHIVU SU ESSERE DOMINANTI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 ok

Chivu: "Slavia? Dobbiamo essere dominanti"

Tudor, tra Champions e Milan, è costretto a pensare a un turnover mirato

Cristiano Ronaldo, 140 gol

Champions League, ecco i primi 20 marcatori di tutti i tempi FOTO

DICH DIMARCO SU FINALE CHAMPIONS PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Dimarco: "Dico l'ultima cosa sulla finale di Champions con il PSG"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:10
Stadio Milano, Aldo Serena: "Nel nuovo impianto rimanga il brand San Siro"
16:29
Giudice sportivo Serie A: tre turni a Jesus Rodriguez. Due a Fabregas
16:20
Nuove intemperanze dei tifosi, la Fifa sanziona la Serbia
15:24
Psg, Kvara indisponibile contro il Barça: ancora out Dembélé e Doué
14:15
Roma, fissato il rientro di Dybala e Bailey