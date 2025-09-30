Verso Napoli-Sporting, Conte: "Poco tempo per recuperare. Sarà un anno complicato"

Per gli azzurri è tempo di tornare in Europa: "Sarà una partita importante. De Bruyne? Tutto chiarito". Spinazzola e Olivera recuperati
La sconfitta in casa del Milan è da archiviare al più presto, per il Napoli è già tempo di tornare in campo questa volta in Champions League. Al Maradona arriva lo Sporting e Antonio Conte, dopo il ko all'esordio con il Manchester City, necessita di conquistare i primi punti. "Il tempo per preparare una partita importante è poco - ha commentato il tecnico del Napoli -. In difesa proviamo a recuperare Olivera e Spinazzola, altrimenti Elmas può fare il terzino". E dalla rifinitura sono arrivate buone notizie in effetti, con i due esterni che hanno lavorato col gruppo e sono dunque recuperati. Sul caso De Bruyne: "Abbiamo chiarito".
LE PAROLE DI CONTE IN CONFERENZA
L'impegno ogni tre giorni la preoccupa in chiave infortuni? Cambierà metodologia di allenamento?
Se analizzi le squadre che fanno la competizione europea è inevitabile che facendo più partite ci siano più infortuni, anche perché gli allenamenti sono di meno. Il muscolo è sotto stress, a volte dovresti allenarti ma non puoi farlo. Per me il problema è l'opposto, cioè non avere il modo di allenarsi. Ovvio che se i problemi arrivano tutti nello stesso reparto è difficile da gestire.
Come sta vedendo De Bruyne? Ha bisogno di tempo per entrare in forma?
Non mi piace parlare del singolo perché si vince o perde da squadra. Contro il Milan ribadisco che dal punto di vista della prestazione sono rimasto più soddisfatto domenica rispetto alle due vittorie della passata stagione. Abbiamo pagato due disattenzioni su cui dobbiamo lavorare per ritrovare alcune cose che ci hanno portato ad avere la migliore difesa della Serie A nella passata stagione. De Bruyne è un giocatore del Napoli, sappiamo quello che ci può dare ed è un giocatore che va supportato. Bisogna trovare giusti equilibri evitando eccessi assurdi. Questo sarà un anno molto complesso per noi perché c'è da giocare ogni tre giorni inserendo nove giocatori nuovi.
C'è in previsione un cambio modulo?
Spinazzola e Olivera proveremo a recuperarli in tutti i modi, ma hanno lavorato a parte (poi nella rifinitura si sono allenati col gruppo e quindi sono recuperati, ndr). L'emergenza resta in difesa con Marianucci e Mazzocchi fuori lista, anche se per fortuna è rientrato Gutierrez. Cercheremo una soluzione qualora i primi due fossero indisponibili, se avete qualche idea datemela prima e non dopo... anche volendo cambiare il sistema i centrali rimasti sono sempre due. Speriamo la partita non ci riservi altre sorprese, ma troveremo soluzioni. Una potrebbe essere Elmas terzino.
Si avverte il peso del dover vincere contro lo Sporting?
La partita è importante come tutte, noi proviamo sempre a scendere in campo per vincere. Dovremo provare a superarci anche nelle difficoltà oggettive che ci sono. Ci sarà da fare un percorso molto complesso quest'anno, lo ribadisco.
De Bruyne era contrariato per il risultato o per altro a Milano?
Abbiamo già chiarito tutto. Patti chiari e amicizia lunga, la situazione è chiusa.
Qual è il vero valore dello Sporting?
È una squadra che si contende sistematicamente il campionato in Portogallo ed è di primo livello. Sono rimasti tanti giocatori della squadra che ho affrontato con il Tottenham e hanno accumulato esperienza. Giocheremo la sfida sapendo di affrontare una squadra forte.
Lo Sporting ha un giorno di riposo in più: è uno svantaggio per il Napoli?
Noi siamo tornati molto tardi a casa domenica sera e chi ha giocato la partita ha solo fatto una seduta di recupero. Oggi proveremo a preparare la sfida con lo Sporting, sicuramente non è la situazione migliore per una partita importante. Il calendario è questo e bisogna accettarlo, ma con un giorno in più di allenamento ci saremmo preparati meglio. Dobbiamo abituarci.
Le piace il calcio portoghese?
Un calcio' all'avanguardia con le squadre che creano sempre problemi alle avversarie.
C'è un problema di approccio alle partite?
A Manchester abbiamo avuto una espulsione, ma la squadra ha retto ed è caduta solo per una magia di Foden. A Milano sicuramente abbiamo concesso gol subito e bisognerà fare più attenzione perché erano situazioni evitabili e su cui possiamo lavorare e migliorare.
