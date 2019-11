Tottenham, il raccattapalle abbracciato da Mou: "Mi ha svoltato la vita"

TOTTENHAM

Dietro alla grande rimonta contro l'Olympiacos non ci sono solo i gol di Kane, Alli e Aurier, ma anche un raccattapalle velocissimo a consegnare la palla al terzino in francese in occasione del gol del 2-2. Elogiato pubblicamente da José Mourinho, il 15enne Callum Hynes è diventato un eroe in casa Tottenham. "E' tutto un po 'surreale - ha detto il ragazzino - Stavo solo facendo il mio lavoro e non riesco ancora a credere a quello che è successo. Ha dato una svolta alla mia giornata, alla mia vita". Mou ringrazia il raccattapalle assist-man





















Josè Mourinho festeggia alla grande il ritorno in Champions League. Il suo Tottenham batte 4-2 in rimonta (da 0-2) l'Olympiacos e conquista gli ottavi di finale da seconda. E lo Special One è protagonista di un curioso siparietto con un raccattapalle: va a ringraziarlo per aver velocizzato la rimessa in gioco di Aurier per il gol del momentaneo 2-2 di Harry Kane.



























Il raccattapalle più famoso d'Inghilterra, un veterano in casa Spurs visto che è alla sua sesta stagione a bordocampo, ha raccontato al sito ufficiale del club inglese le sue emozioni. "Non ho nemmeno visto il gol! Ero impegnato a prendere la palla che si era uscita (dopo che Masouras era entrato in tackle su Aurier, ndr) e poi ho sentito l'urlo di gioia. Mi sono voltato e Kane stava festeggiando - ha spiegato Callum -. Ho guardato il replay sullo schermo e ho visto esattamente quello che è successo. Puoi vedere dal mio sorriso che è stato semplicemente incredibile. Mourinho non doveva farlo. È stato davvero carino da parte sua venire da me. Adoro gli Spurs ed è stato un momento fantastico che non dimenticherò mai".

Lo stesso Special One nel corso della partita si era complimentato con il ragazzo, prima di elogiarlo pubblicamente in conferenza stampa. "Quel ragazzino è veramente un bravo raccattapalle, anche io lo sono stato tra i 10 e i 16 anni - le parole di Mou -. Lui ha capito cosa bisognava fare, ha letto la partita, l'ha vissuta davvero, non si è limitato a guardare campo, tribune e luci. Avrei voluto invitarlo nello spogliatoio per festeggiare con noi ma è scomparso". A fine match, infatti, Callum è dovuto correre a casa perché aveva un esame di matematica. Come da lui stesso rivelato, si era messo a ripassare in macchina nel tragitto verso casa. Per sua fortuna ha trovato dei professori comprensivi e la sua scuola ha deciso di spostare la prova a giovedì.