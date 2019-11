Champions League: 2-2 show in Real-Psg, Mou si qualifica in rimonta, goleada Bayern

GRUPPI A E B

Partite ricche di gol, quelle del martedì di Champions League. Il big match tra Real Madrid e Paris Saint-Germain termina 2-2: doppietta di Benzema, poi le reti di Mbappé e Sarabia gelano Zidane, comunque qualificato. Mourinho torna in Champions con il brivido: il Tottenham va sotto di due gol ma batte l'Olympiacos per 4-2 e passa il turno. Nello stesso raggruppamento il Bayern Monaco vince 6-0 contro la Stella Rossa: poker di Lewandowski e reti di Goretzka e Tolisso.

GRUPPO A

Nel big match della serata Real Madrid e Paris Saint-Germain pareggiano per 2-2, ma per gli spagnoli è una beffa dopo una partita quasi interamente dominata. Notevole la pressione dei Blancos, i francesi (con Neymar che parte dalla panchina) scendono in campo sin troppo rilassati e vengono travolti dalla furia madrilena in un Bernabeu bagnato dalla pioggia. Real in vantaggio al 17', quando Hazard furoreggia sulla fascia e dà il là a un'azione corale che trova prima il tentativo di Isco (palo) e poi la ribattuta in rete di Benzema. L'ex Navas deve fare gli straordinari su Kroos, Carvajal e Marcelo, dall'altra parte Courtois stende Icardi: per l'arbitro è rosso, ma il Var annulla tutto per il fallo di Gueyé su Marcelo. Nella ripresa non latitano le emozioni: Navas ancora prodigioso sui suoi ex compagni, ma non può nulla sul colpo di testa di Benzema, che fa 2-0 al 79'. Sembra fatta per il Real, ma in due minuti Mbappé (81') e Sarabia (83') pareggiano i conti. L'ex Monaco approfitta di un pasticcio tra Varane e Courtois, bello il sinistro all'incrocio dello spagnolo per il decisivo 2-2. Bale ha la palla della vittoria all'ultimo tuffo ma il pallone si stampa sul palo. Real qualificato come secondo, il Psg è matematicamente primo.

Pressoché inutile l'altra partita del girone, giocata alle 18.55: a Istanbul il Galatasaray pareggia per 1-1 contro il Bruges. I turchi trovano il primo gol in questa edizione della Champions con Adem Büyük (11'), bravo a tagliare sul primo palo e a calciare al volo di esterno destro, centrando l'angolino. Muslera compie ottimi interventi per salvare l'1-0 ma viene beffato dal sinistro di Diatta al 91'. Nel finale vengono espulsi Clinton Mata e lo stesso Diatta, il Bruges resiste in nove ed evita il sorpasso ad opera del Galatasaray.

Classifica: Psg 13, Real Madrid 8, Bruges 3, Galatasaray 2



GRUPPO B

Il ritorno in Champions League dello “Special One” non poteva che essere speciale. Ma che brivido per José Mourinho, sotto di due reti nell'esordio casalingo come allenatore del Tottenham. Gli Spurs vanno infatti sotto di due gol: El Arabi (6') sfrutta una disattenzione di Rose e spara un sinistro che fulmina Gazzaniga, Ruben Semedo fa 2-0 su azione da corner al 19'. Il portoghese dice ai suoi di non mollare, ma comincia ad agitarsi in panchina. Non se l'era immaginato così, il ritorno nella grande competizione europea. Poi, appena prima dell'intervallo, un liscio difensivo favorisce il tocco sotto misura di Alli, ed è 1-2. Nella ripresa c'è solo il Tottenham: Kane (50') pareggia approfittando di un break di Lucas Moura sulla fascia, Aurier completa la rimonta con un diagonale in collo esterno (73'), ancora Kane mette il punto esclamativo sul trionfo degli Spurs svettando su una punizione di Eriksen, partito dalla panchina. Nel girone il Tottenham è secondo dietro a quella macchina da gol chiamata Bayern Monaco. Che non poteva essere guidata da nessun altro, se non Robert Lewandowski: il polacco firma un poker nel 6-0 in trasferta sulla Stella Rossa e realizza il decimo gol in cinque partite di Champions. Media mostruosa. I quattro gol di Lewandowski (53', 60', 64', 68') separano le reti di Goretzka (14') e quella di Tolisso (90'). E dire che al bomber è stato pure annullato un gol nel primo tempo...

Classifica: Bayern Monaco 15, Tottenham 10, Stella Rossa 3, Olympiacos 1