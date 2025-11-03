Sporting Lisbona, Borges: "Spalletti ha una grande storia"

Lo Sporting non ha mai vinto in Italia: "Voglio smentire questa statistica, sono motivato ad affrontare una grande squadra europea e che sta vivendo un bel momento" dice il tecnico sulla gara allo Stadium. Rui Borges è alla seconda stagione alla guida dello Sporting Lisbona dopo aver vinto campionato e coppa al primo tentativo: "Ho realizzato il sogno di arrivare qui e vincere, resterò per molti anni e non saranno mai i soldi a portarmi altrove" risponde a proposito del proprio futuro.