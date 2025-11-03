Logo SportMediaset

Sporting Lisbona, Borges: "Spalletti ha una grande storia"

Il tecnico dei portoghesi: "La Juve sarà super motivata, come noi"

di Redazione
03 Nov 2025 - 20:18

"Il cambio di allenatore prevede anche dei cambiamenti nella squadra e nel carattere da mettere in campo: Spalletti ha una grande storia e un grande peso, troveremo una Juve super motivata come noi". Così il tecnico dello Sporting Lisbona, Rui Borges, in vista della sfida di Champions League contro i bianconeri. "Abbiamo potuto analizzare una sola gara della Juve con il nuovo mister, hanno mantenuto lo stesso sistema di gioco, eccezion fatta per qualche accorgimento - dichiara l'allenatore dei portoghesi - e sappiamo che la difesa a tre non è il modulo più utilizzato da Spalletti nella sua carriera, ma siamo preparati a tutto". 

Lo Sporting non ha mai vinto in Italia: "Voglio smentire questa statistica, sono motivato ad affrontare una grande squadra europea e che sta vivendo un bel momento" dice il tecnico sulla gara allo Stadium. Rui Borges è alla seconda stagione alla guida dello Sporting Lisbona dopo aver vinto campionato e coppa al primo tentativo: "Ho realizzato il sogno di arrivare qui e vincere, resterò per molti anni e non saranno mai i soldi a portarmi altrove" risponde a proposito del proprio futuro.

