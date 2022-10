Ajax, Schreuder: "Il Napoli gioca molto bene, è imbattuto e un motivo ci sarà"  

VERSO AJAX-NAPOLI

Il tecnico degli olandesi verso la sfida di Amsterdam: "Kvaratskhelia? Dovremo fermarlo come una squadra"

L'Ajax di Alfred Schreuder proverà a fermare la cavalcata del Napoli, finora autentico schiacciasassi, sia in campionato, sia in Champions League. Il tecnico degli olandesi, però, sa che domani sera ad Amsterdam li aspetta un match davvero difficile. "Il Napoli gioca molto bene e fa tanta pressione in avanti. Dobbiamo avere fiducia nei nostri giocatori, possiamo giocare molto bene, sarà una bella partita. La motivazione sarà facile da avere contro una squadra così forte. E' una delle squadre più forti della Serie A. Dobbiamo giocare come squadra. Sono imbattuti quest'anno, e un motivo ci sarà", ha detto Schreuder.

Vedi anche Champions League Champions League, Inter-Barcellona in chiaro su Canale 5 Lo spauracchio per l'Ajax risponde al nome di Kvaratskhelia. "E' un ottimo giocatore e ta facendo benissimo a sinistra e dovremo fermarlo come una squadra. Cerca spesso l'uno contro uno, combina bene con Zielinski", ha aggiunto.