Rummenigge avvisa il Bayern: "L'Inter non è solo difesa: ha due grandi attaccanti. Dovremo essere umili"

Colpito da tanti infortuni (Upamecano rischia di aver finito la stagione, difficilmente Neuer ce la farà per l'andata dei quarti di Champions League oltre a Davies), il Bayern Monaco ci crede. Vuole la finale di Champions League che si giocherà in Baviera, quindi in casa: per farlo dovrà prima superare l'Inter di Inzaghi in una doppia sfida in programma ad aprile (l'8 e il 16). Le difficoltà saranno tante e ne è consapevole anche Karl-Heinz Rummenigge, ex di turno e attualmente membro del consiglio direttivo dei tedeschi.