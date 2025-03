Il Bayern senza due titolari con l'Inter: gravi stop per Davies e Upamecano. E zero certezze su Neuer

E in porta? Il rientro di Neur, finito ko con il Leverkusen mentre esultava (come evidenziato nella gallery) non è affatto scontato. Anzi, il 38enne ha avuto una ricaduta, come confermato da Dreesen, Ceo del Bayern: "Ci sono state delle piccole complicazioni, ma si possono gestire". Nulla di grave a sentire i protagonisti, eppure il numero uno contro St.Pauli e Augsburg sarà ancora il giovane Urbig. Il 21enne, considerato un predestinato, è stato però protagonista in negativo nell'ultimo pari in campionato in casa dell'Union Berlino (papera in uscita). Scontato dire che Kompany spera di ritrovare Neuer già con i nerazzurri, ma al momento le certezze sono poche.