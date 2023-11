Real Madrid, guaio Vinicius: grave infortunio e niente Napoli

SPAGNA

Il brasiliano ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra e dovrà stare fuori oltre due mesi

Brutte notizie per il Real Madrid dal Sud America. L'attaccante brasiliano Vinicius Jr. ha riportato una lesione al bicipite femorale con interessamento del tendine distale della gamba sinistra. Il giocatore è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha confermato l'infortunio che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi e mezzo. Vinicius Jr. saluta così il 2023 e quasi sicuramente salterà la Supercoppa di Spagna. L'esterno del Real Madrid si è infortunato nella partita del Brasile contro la Colombia dopo aver subito un contrasto durissimo che lo ha costretto a lasciare il campo prima della mezz'ora di gioco.

Vedi anche Calcio Mondiali, qualificazioni Sudamerica: primo ko per l'Argentina, perde anche il Brasile Le immagini non invitavano all'ottimismo, ed è stato proprio il giocatore, in zona mista dopo lo scontro con i cafeteros, a far scattare l'allarme. "Penso che sia lo stesso infortunio dell'ultima volta. Ho ricevuto una botta lì e me ne sono accorto un po' piu' tardi", ha detto.

Va ricordato che l'infortunio a cui fa riferimento Vinicius è quello subito a Balaídos contro il Celta il 25 agosto e che lo ha tenuto fuori per un mese. In quel caso l'infortunio era alla gamba destra, e non alla sinistra, come adesso.