Mondiali, qualificazioni Sudamerica: primo ko per l'Argentina, perde anche il Brasile

QUALIFICAZIONI MONDIALI

I campioni in carica perdono 2-0 in casa contro l'Uruguay, verdeoro battuti in casa della Colombia

© Getty Images Due sorprese nella quinta giornata delle qualificazioni in Sudamerica ai prossimi Mondiali: l'Argentina campione in carica perde 2-0 in casa contro l'Uruguay. A trascinare la Celeste sono Araujo e Núñez. Non va meglio al Brasile, battuto 2-1 dalla Colombia: inutile il vantaggio di Martinelli, decide la doppietta di Luis Diaz. Finiscono 0-0 sia Cile-Paraguay che Venezuela-Ecuador, mentre la Bolivia si impone 2-0 sul Perù.

ARGENTINA-URUGUAY 0-2

Prima sconfitta nelle qualificazioni ai Mondiali per l'Argentina campione in carica, ennesima impresa per Marcelo Bielsa e il suo Uruguay: 2-0 in casa dei detentori del titolo, e il tutto dopo aver vinto anche contro il Brasile. Per gli ospiti c'è subito un'occasione con Núñez che sbaglia un clamoroso gol in diagonale solo davanti a Martinez, mentre Messi ci prova dal limite ma conclude troppo centralmente. Al 41', ecco il vantaggio: lo firma Araujo che con il destro insacca dopo una splendida azione sulla sinistra di Viña. Prima dell'intervallo c'è un miracolo di Rochet su Tagliafico, che intercetta una punizione di Messi, che poco dopo ci prova da fermo colpendo la traversa. Il portiere ospite è poi bravo sul colpo di testa di Lautaro, poi all'87' il contropiede di Núñez chiude definitivamente la partita e ammutolisce la Bombonera. Un ko che lascia comunque l'Argentina al primo posto in classifica, ma i punti di vantaggio sul secondo posto, ora occupato proprio dall'Uruguay, sono solo 2: e il prossimo match sarà proprio contro il Brasile. Seconda vittoria consecutiva, e decisamente di prestigio, per Bielsa.

COLOMBIA-BRASILE 2-1

Non va di certo meglio al Brasile, che nelle ultime tre partite ha raccolto solo un punto. Stavolta, finisce 2-1 ma in Colombia in favore dei Cafeteros e nonstante la partita si metta subito bene per i verdeoro. Al 4', infatti, Martinelli raccoglie l'assist di Vinicius e sblocca subito il match, portando in vantaggio la Seleçao. Il blackout che costa la sconfitta arriva nel giro di quattro minuti nell'ultima parte di gara: l'attaccante del Liverpool Luis Diaz, infatti, realizza tra il 75' e il 79' la doppietta che vale la rimonta dopo una settimana complicata, conclusasi però nel migliore dei modi con la liberazione del padre. La Colombia vince così 2-1 ed è ora terza in classifica a quota 9, a -3 dalla vetta. Resta a 7, invece, il Brasile, che contro l'Argentina il prossimo 22 novembre non potrà proprio sbagliare per non finire addirittura a -8 dal primo posto rivali di sempre. E il settimo posto che vale soltanto lo spareggio dista solo tre lunghezze.

VENEZUELA-ECUADOR 0-0

Resta nelle zone che valgono la qualificazione al Mondiale il Venezuela, che raccoglie il quarto risultato utile consecutivo pareggiando 0-0 contro l'Ecuador. Poche le emozioni del match, anche se la sfida potrebbe subito sbloccarsi grazie alla rete di Pacho, che viene però annullata per fuorigioco. La Vinotinto reclama anche un rigore prima dell'intervallo, ma non c'è nulla. Ripresa senza clamorose occasioni da gol: inevitabile, dunque, lo 0-0.

CILE-PARAGUAY 0-0

Nessuna rete neanche in Cile-Paraguay, dove però fioccano nervosismo ed espulsioni. La sfida finisce infatti dieci contro dieci per il rosso a Rojas a fine primo tempo tra le fila degli ospiti, ma la Roja non riesce a sfruttare la superiorità numerica e, anzi, pareggia i conti all'88' con Mendez. Tra i più pericolosi dal punto di vista delle conclusioni, invece, c'è l'interista Sanchez che ci prova senza fortuna ad inizio secondo tempo, mentre Gustavo Gomez è protagonista in entrambe le aree di rigore: prima quando sembra toccare il pallone con il braccio, poi quando cade e invoca un rigore, non assegnato, per il Paraguay. Con questo 0-0, entrambe salgono a quota 5.

BOLIVIA-PERÙ 2-0

A sorpresa, ecco la prima vittoria dopo quattro ko di fila per la Bolivia, che si impone 2-0 sul Perù e lo condanna all'ultimo posto a quota 1. I protagonisti del match in fondo alla classifica sono i due Vaca: Henry, che sblocca la sfida al 20', e Ramiro, che chiude i giochi all'87'. Con questo successo, la Bolivia si porta a soli 2 punti dal sesto posto di Ecuador, Paraguay e Cile che vale l'accesso al Mondiale. L'unica squadra senza aver ancora vinto e segnato, invece, è proprio la Blanquirroja, che ha ottenuto solo un pareggio in Paraguay (0-0)