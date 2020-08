Psg, in caso di trionfo Champions maxi premio ai giocatori: tutto merito di... Ibrahimovic

LA CURIOSITÀ

Il Psg ha conquistato la prima finale di Champions della sua storia e ora a Parigi, dalla proprietà ai tifosi, tutti sognano il trionfo nell'ultima sfida col Bayern (in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it domenica sera alle 21). Sognano i tifosi, ma sognano anche i calciatori, che in caso di trionfo contro i bavaresi incasseranno un maxi premio da un milione di euro ciascuno. E in tal caso dovranno ringraziare Zlatan Ibrahimovic, perché fu proprio lo svedese, nella stagione 2013/2014, ad ottenere l’assenso alle sue richieste dopo una serrata trattativa con il presidente Nasser al-Khelaïfi.

Se la squadra di Tuchel uscirà vincitrice dal 'Da Luz', il club transalpino verserà infatti nelle tasche di ciascun giocatore ben mezzo milione di euro, cifra che andrebbe ad aggiungersi ai 500 mila euro già incassati dai calciatori dopo la vittoria del campionato e il doppio successo nelle coppe nazionali. Come detto l'accordo tra Ibra e il Psg risale al 2014, quando curiosamente la finale si giocava a Lisbona come in questa tormentata edizione.

