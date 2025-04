PSG, Donnarumma decisivo in Champions. I tifosi: "Grazie Gigio"

Chiamarlo percorso di redenzione sarebbe esagerato per un portiere riconosciuto dagli stessi colleghi come uno dei migliori al mondo, che in carriera ha vinto 10 trofei tra club e Nazionale, di cui è capitano, e che ha appena compiuto 26 anni. Ma è innegabile che Gianluigi Donnarumma in questi anni di Paris Saint-Germain non abbia goduto della totale fiducia dei tifosi, anche per colpa di errori tra i pali che lui stesso ha sempre ammesso con lucidità e onestà. Qualcosa, però, sta cambiando e molto lo si deve alla campagna europea dei parigini di questa stagione dove Gigio è tra i grandi protagonisti: prima la super-prestazione contro il Liverpool, ieri le parate decisive contro l'Aston Villa che sono valse la semifinale di Champions.