Champions League: l'Aston Villa sfiora l'impresa, ma passa il Psg

Il Psg rischia la beffa, ma vola in semifinale di Champions League: il 3-2 dell'Aston Villa non basta per rimontare i due gol di scarto accumulati nel match d'andata. Suona inizialmente (per errore) l'inno dell'Europa League a Birmingham, ma il match è di altissimo profilo. Spingono subito i Villans con Rashford e Rogers, ma si scoprono troppo e vengono puniti. Siamo all'11' quando passa il Psg, con una ripartenza letale: Nuno Mendes aziona Barcola, Dibu Martinez devia goffamente e Hakimi insacca in tap-in. Pau Torres sfiora subito il pari e Donnarumma blinda la sua porta, consentendo al Psg di portarsi sul 2-0: questa volta Nuno Mendes si mette in proprio, col tiro a fil di palo e il gol al 28'. Sembra un match chiuso e probabilmente lo pensa anche il Psg, che si spegne. Palla persa da Kvaratskhelia e contropiede che porta al 2-1 di Tielemans (34'), con l'Aston Villa che spinge anche nella ripresa: Donnarumma salva due volte su Rashford. Dembelé si vede annullare il tris e i Villans rientrano definitivamente in gioco: McGinn pareggia al 54', Konsa firma il 3-2 con una zampata da centravanti (57'). Ora all'Aston Villa basta una rete per i supplementari e Donnarumma è decisivo: super-parate su Tielemans e Asensio, con la difesa che trema. Nel finale il match è vibrante ed entra in scena anche il Dibu Martinez: doppia parata su Dembelé e Doué. Servono i guantoni di Donnarumma, invece, per evitare il poker dei Villans: Rashford va vicinissimo alla rete. Nei tre minuti di recupero ecco un altro brivido per i francesi, con Pacho a salvare sul tiro di Maatsen (92'). Passa comunque Luis Enrique e, pur perdendo 3-2, il Psg vola in semifinale: sfiderà la vincente di Real-Arsenal.