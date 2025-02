Liste Uefa per la fase a eliminazione diretta: chi entra e chi esce nei club italiani

Gli ultimi turbolenti giorni di mercato hanno stravolto buona parte delle rose in giro per l'Europa e la Serie A non ha fatto eccezione. Con la frenesia dell'ultimo giorno diverse squadre hanno cercato di rinforzarsi sul gong, ma ora che la tempesta di transizioni è passata ci sono le parti amministrative da sistemare per le società impegnate in Europa: le liste Uefa. Rispetto a quella consegnata a inizio stagione i vari club potranno apportare delle modifiche, ma c'è un regolamento da seguire che sicuramente ha condizionato le scelte in sede di mercato in vista di Champions League, Europa League e Conference League.