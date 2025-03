L'Equipe si ricrede su Donnarumma: "Supereroe, 9 in pagella"

Sei giorni dopo, però, il portiere azzurro si è preso la rivincita, sul campo come sui giornali ieri Gigio ha parato i penalty di Nunez e Jones risultando decisivo nella qualificazione del PSG ai quarti e l'Equipe si è dovuto ricredere. La copertina di oggi è dedicata proprio al portierone, definito assieme ai compagni, "Supereroe", mentre il voto in pagella è altissimo (addirittura 9, ma in Francia è normale avvicinarsi molto al 10 in caso di grandi prestazioni così come allo 0 in caso di bruttissime partite) e giustificato così: "Enorme tra i pali, autoritario come mai nell'area di rigore, decisivo ai rigori: il portiere italiano, pur non irreprensibile nelle uscite, ha sfoderato una prestazione immensa".