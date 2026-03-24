DOPO L'INFORTUNIO

Paura e rientro, parla Noa Lang: "Il pollice è salvo, ma fatico a fare cose normali"

L'attaccante ex Napoli pronto a tornare in campo con l'Olanda: "Spero di poter giocare martedì contro l'Ecuador, ma non voglio correre rischi"

24 Mar 2026 - 22:51
videovideo

Noa Lang prova a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera dopo il tremendo infortunio al dito di una mano in Liverpool-Galatasaray. L'attaccante ex Napoli, da gennaio in Turchia, aveva sofferto un profondo taglio al pollice della mano destra nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ad Anfield dopo aver toccato un cartellone pubblicitario. Le operazioni chirurgiche hanno scongiurato il rischio amputazione e ora Lang è tornato a disposizione, venendo addirittura convocato per le amichevoli dell'Olanda

Salterà la sfida alla Norvegia di venerdì: "Spero di poter giocare contro l'Ecuador martedì", l'augurio del 26enne nell'intervista all'olandese Ad, "ma non vogliamo rischi, i Mondiali sono più importanti".

"Ho ancora il pollice, è ancora attaccato e secondo i medici è salvo", ha aggiunto Lang, che ha spiegato l'origine del suo infortunio: "Il mio pollice si è incastrato in una recinzione molto affilata dietro al cartellone pubblicitario. C'era un taglio molto profondo. Non è stato per niente piacevole".

"Le operazioni chirurgiche sono andate bene, ma ne risento ancora", ha detto Lang spiegando di come "non è comodo nemmeno per fare le cose più normali, a partire dall'andare in bagno. Giocare alla playstation? Non è proprio possibile, ma per fortuna a calcio si gioca con i piedi".

Galatasaray, Lang operato dopo l'infortunio shock alla mano. Frattura per Osimhen

1 di 14
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

noa lang
galatasaray
champions league

Ultimi video

01:06
La probabile formazione dell'Italia: ecco i dubbi di Gattuso

La probabile formazione dell'Italia: ecco i dubbi di Gattuso

02:02
DICH PALESTRA DA VIVO AZZURRO DICH

Italia, Palestra: "Non mi aspettavo chiamata"

00:41
DICH FINI UNDER 21 DICH

Under21, Fini si presenta: "Sono un giocatore dinamico, rapido, dò sempre il massimo"

01:31
DICH AHANOR U.21 FRESCO ITALIANI DICH

Under21, Ahanor: "Vestire l'azzurro emozione incredibile al di là della categoria"

03:47
DICH CALAFIORI 24/3 DICH

Calafiori: "Vivere il presente, non pensare troppo e stare tutti insieme"

03:06
SFOGO VANOLI POST INTER V2

Vanoli perde le staffe in conferenza: "Basta, fammi godere una volta. Me le tirate fuori"

01:34
Marotta: "Nessun dramma"

Marotta: "Nessun dramma"

03:07
Scudetto, volata a tre

Scudetto, volata a tre

01:39
Napoli, infermeria vuota

Napoli, infermeria vuota

01:39
Pavlovic idolo della sud

Pavlovic idolo della sud

01:54
Lautaro-Thuram ci siete?

Lautaro-Thuram ci siete?

01:37
Como sogna la Champions

Como sogna la Champions

01:25
Taveri: "Ecco le percentuali scudetto di Inter, Milan e Napoli"

Taveri: "Ecco le percentuali scudetto di Inter, Milan e Napoli"

01:34
De Roon il bergamasco

De Roon il bergamasco

00:36
Accomando: "Il Como può prendere un nuovo Nico Paz"

Accomando: "Il Como può prendere un nuovo Nico Paz"

01:06
La probabile formazione dell'Italia: ecco i dubbi di Gattuso

La probabile formazione dell'Italia: ecco i dubbi di Gattuso

I più visti di Champions League

La Serie A fatica in Champions, spunta la proposta che aiuterebbe anche le italiane: c'entra la Premier

Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco "italiana"

La camicia di Guardiola contro il Real Madrid

Guardiola, la camicia "da boscaiolo" diventa virale. Ma il prezzo è di lusso

Lang operato dopo l'infortunio shock alla mano: il Galatasaray può sporgere denuncia

Chi vince la Champions League 2026? Le previsioni del supercomputer di Opta

Brutto infortunio per Noa Lang: l'ex Napoli contro i cartelloni, si taglia e rischia di perdere un dito

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:14
Il piano anti-Italia di O'Neill: "Voglio che i ragazzi sappiano tutto dell'arbitro..."
22:11
Il Covid torna a colpire il calcio: Nandez out con l'Uruguay e quel collegamento con Retegui e l'Italia...
19:40
La prima volta di Palestra: "Nazionale è un sogno, vedo un gruppo concentratissimo"
19:22
Cagliari, operazione al crociato per Idrissi: il comunicato
18:59
Il sogno Mondiale della Nuova Caledonia parte in salita: in Messico senza divise né accoglienza