Galatasaray, Lang operato dopo l'infortunio shock alla mano. Frattura per Osimhen

Nella notte intervento chirurgico alla mano destra a Liverpool per Noa Lang, l’attaccante del Galatasaray che ieri sera ha sbattuto contro i cartelloni pubblicitari posti dietro la porta dei Reds riportando una brutta ferita alla mano destra. Lang aveva perso molto sangue ed era stato subito trasportato in ospedale dove, nella notte, è stato operato alla presenza dello staff medico del club turno, che ora sarebbe al lavoro con gli avvocati e sarebbe intenzionato a sporgere denuncia. L'Uefa potrebbe aprire una indagine.