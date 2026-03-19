Galatasaray, Lang operato dopo l'infortunio shock alla mano. Frattura per Osimhen
Il giocatore ex Napoli si era ferito sbattendo contro i cartelloni pubblicitari
Nella notte intervento chirurgico alla mano destra a Liverpool per Noa Lang, l’attaccante del Galatasaray che ieri sera ha sbattuto contro i cartelloni pubblicitari posti dietro la porta dei Reds riportando una brutta ferita alla mano destra. Lang aveva perso molto sangue ed era stato subito trasportato in ospedale dove, nella notte, è stato operato alla presenza dello staff medico del club turno, che ora sarebbe al lavoro con gli avvocati e sarebbe intenzionato a sporgere denuncia. L'Uefa potrebbe aprire una indagine.
Nel bilancio della serataccia di Anfield, per il Galatasaray anche l’infortunio di Victor Osimhen, che si è fratturato il braccio destro: “Il nostro giocatore Victor Osimhen, che ha subito un colpo al braccio nel primo tempo della partita, non ha potuto giocare nella ripresa a causa del rischio di frattura, come emerso dagli accertamenti effettuati nell'intervallo. Dopo la partita, una visita in ospedale sotto la supervisione del nostro staff medico ha confermato una frattura all'avambraccio destro, per la quale è stato applicato un gesso. Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni".