Napoli, l'Europa ti guarda: contro l'Eintracht per continuare a stupire

Gli azzurri dominatori in campionato impegnati a Francoforte nell'andata degli ottavi di Champions League

© Getty Images Il Napoli che sta dominando in Italia si riaffaccia sul palcoscenico europeo con l'obiettivo di proseguire nel momento di grazia e imporre il proprio gioco anche in Champions League. Stasera gli uomini di Spalletti sono di scena a Francoforte contro l'Eintracht nell'andata degli ottavi di finale (diretta dalle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it).



Una sfida impegnativa quella che attende gli azzurri: di fronte c'è la squadra detentrice dell'ultima Europa League, al momento sesta in Bundesliga ma a soli 5 punti di distacco dalla vetta, condivisa da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino. Ma il Napoli non vuole smettere di stupire.

Per il Napoli "è una grandissima occasione. Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno", ha detto Spalletti alla vigilia, non sbilanciandosi ma consapevole della forza della sua squadra, prontissima per superare anche questo ostacolo nella doppia sfida europea. Tutta Europa attende con curiosità il ritorno del Napoli in Champions League dopo lo show della fase a gironi e la marcia trionfale in Serie A. Osimhen e Kvaratskhelia sono pronti a dare spettacolo ("Hanno l'estro, la fantasia e la qualità per mandare segnali al calcio mondiale. Però allo stesso tempo sono due giovanissimi che Giuntoli e De Laurentiis sono stati bravi a scegliere in un pacchetto molto ampio di calciatori e questa gioventù va ancora plasmata") e Spalletti vuole sfruttare la relativa tranquillità con cui può affrontare il campionato che sta dominando. Ma predica prudenza considerando anche l'ottimo cammino da gennaio dei tedeschi.