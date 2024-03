Napoli: Calzona ha scelto l'11 per Barcellona, AdL stanzia il premio per il Mondiale

© Getty Images

L'appuntamento è di quelli cruciali, che valgono una stagione. Non c'è tempo per recriminare per il pareggio, quello contro il Torino, che ha frenato il Napoli nella disperata caccia di riagguantare il treno per il quarto posto. Ecco allora che Calzona, imbattuto dal suo arrivo sulla panchina azzurra, il giorno dopo è sceso in campo per spronare la squadra e caricarla al punto giusto in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona, in programma martedì sera allo Stadio Olimpico di Montjuïc. Nella sfida contro i blaugrana in palio c'è anche un posto nel Mondiale per club 2025, possibile con la qualificazione ai quarti di Champions e un successo o due pareggi nel turno successivo. A questo proposito il presidente De Laurentiis - secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - avrebbe stanziato un premio di 10 milioni per la squadra in caso di qualificazione al prossimo Mondiale per club.