Napoli, Ancelotti: "Vogliamo la qualificazione"

10/12/2018

LE PAROLE DI ANCELOTTI

Sull'arbitro.

"Dobbiamo essere preoccupati il giusto, se un arbitro fa danni è normale che vai fuori, ma l'arbitro mi sembra affidabile".



Sulla tattica.

"Non so il Liverpool, so quello che dobbiamo fare noi per passare noi. Ho il conforto della partita d'andata che ci ha dato fiducia e convinzione, non so se saremo in grado di ripeterla perché dipende dal valore dell'avversario, ma è quello che vogliamo fare".



Sulla partita di domani.

"Sinceramente non so quello che farà il Liverpool, conosciamo l'intensità che mettono soprattutto in casa, dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi, chi dice che non vogliamo giocare anche noi con un'intensità altissima, non siamo qui per aspettare ma per fare la nostra partita come facciamo sempre. A volte ci si riesce e a volte no, ci sono due fasi e se riusciamo a farle bene allora avremo possibilità di passare il turno".



Sottovalutare l'avversario dopo il successo dell'andata?

"No, sappiamo cosa ci giochiamo in questa partita. E' la fasa finale di un gruppo dove abbiamo fatto bene, dimostrato personalità. Impossibile pensare che questa partita si possa affrontare con superficialità, la partita d'andata ci ha insegnato tante cose e dobbiamo ripartire da lì".



Il Liverpool può vincere la Premier?

"La Premier è una lega molto competitiva, il Liverpool ha le carte per vincerla".



Il passaggio del turno può dare ancora più fiducia per raggiungere la Juve?

"Non abbiamo bisogno di aspettare questa partita per sapere quanto è forte la mia squadra, decide solo se possiamo andare avanti in Champions oppure no. Lo straordinario è già stato fatto, domani occorre fare una bella partita ma è nelle corde, la nostra stagione andrà avanti con la Champions o senza, con il massimo delle nostre possibilità e della convinzione".



Sull'effetto Anfield.

"Ovviamente è uno stadio fantastico, un clima tra i migliori al mondo. Tutti conosciamo la passione dei tifosi, ma è fantastico giocare queste partite in questi stadi. Non temo il crollo, tutti vogliono giocare in questi stadi fantastici, il Liverpool avrà tanti tifosi allo stadio ma il Napoli avrà 3mila tifosi al seguito e 40 milioni nel mondo, dobbiamo considerare questo".



Domani sarà un match decisivo.

"Questo è un test importante, dobbiamo avere la consapevolezza che siamo arrivati all'ultima partita, ce l'andiamo a giocare con un piccolo vantaggio. La torta è stata fatta, adesso ci vuole la ciliegia e speriamo che qualcuno di questi (indica Albiol, ndr) ce la metta".



Cosa deve aspettarsi il Psg contro la Stella Rossa?

"Tutte le partite sono difficili, sarà partita aperta perché tutti vogliono vincere e fare ottime prestazioni in Champions, ma dovrò concentrarmi su altre cose e non potrò vedere la partita del Psg in diretta".



Su Klopp che ha chiamato la spinta di Anfield.

"Credo che Klopp sia consapevole del fatto di dover fare una grande partita per vincere domani. E' normale che ci sia il sostegno di un pubblico che è stato sempre presente nelle gare importanti, probabilmente cambierà qualcosa nel sistema, ma per il tipo di strategia che vogliamo fare non credo che cambi molto".



Sulla formazione.

"La formazione avete fatto bene a non chiedermela, perchè nemmeno io la so (ride, ndr)".



Cosa dirà domani alla squadra?

"Mi piacerebbe delle volte far parlare i giocatori, quello che dirò domani certo non lo preparo ma viene al momento, c'è soprattutto la felicità e l'orgoglio di giocarci questa partita, sarà difficile ma anche bella, può darci una grande soddisfazione. Ci siamo preoccupati, che vuol dire occuparsi prima, di questa partita".