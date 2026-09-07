Mou, i precedenti contro il suo vecchio amore: in sei partite una vittoria e cinque sconfitte

Florentino ha deciso di puntare ancora su di lui e Inter e Real si ritrovano nella stessa location dopo così tanto tempo. Sempre Bernabeu, sempre quella musichetta. Non sarà una finale ma il cuore perderà qualche colpo, sia a chi ce l'ha a tinte nerazzurre, sia a lui: il grande Mou. L'amore è rimasto ed è reciproco, anche se c'è stata quella sbandata chiamata Roma. Ed è proprio contro i giallorossi che l'attuale guida tecnica del Madrid si è ritrovata contro il passato glorioso chiamato Inter. I precedenti sono sbilanciatissimi a favore dei nerazzurri: 6 partite, una vittoria e 5 sconfitte.