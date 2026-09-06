Oliver arbitrerà Real Madrid-Inter al Bernabeu, 8 anni e mezzo dopo la bufera con la Juve

"All'andata non ci venne dato un rigore, stasera l'arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra. Non so se lo ha fatto per un suo vezzo e per mancanza di personalità, ma un essere umano non può decretare l'uscita di una squadra. Uno così al posto del cuore ha un bidone d'immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia con i fruttini e le bibite. Il Real Madrid ha meritato, ma l'arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo". Queste, in estrema sintesi, le dichiarazioni di Gigi Buffon la sera dell'11 aprile del 2018 al Santiago Bernabeu. Era appena finita la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions e la sua Juventus, che aveva perso l'andata 0-3, era riuscita a pareggiare i conti in casa del Real Madrid indirizzando la squadra di Zidane ai supplementari. Solo che, in pieno recupero, l'arbitro inglese Oliver (il protagonista degli strali di Buffon), fischia un rigore per un fallo di Benatia su Cristiano Ronaldo. La decisione, apparsa ai più corretta, fa infuriare il capitano bianconero che viene espulso e poi si lancerà nella famosa invettiva rimasta celebre. Buffon avrà poi modo, anni dopo, di tornare sulla vicenda e scusarsi ma, da allora, Oliver è sinonimo di quello che ha "un bidone dell'immondizia al posto del cuore".